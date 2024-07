Do Mongolska poprvé bez přestupu. Letiště Václava Havla přidalo přímé lety do Ulánbátaru, zajistí je dopravce Eznis Airways

Pražské letiště Václava Havla přidalo do nabídky přímých letů další destinaci. Bez přestupu se cestující nově dostanou také do města Ulánbátar. Do mongolské metropole je od 10. července dopraví letouny společnosti Eznis Airways, konkrétně širokotrupý Airbus A330 s kapacitou pro 256 cestujících. Jeho odlet je plánován vždy ve středu a v sobotu.





Jedná se teprve o třetí přímou linku do Mongolska v rámci celé Evropy. Atraktivní by mohla být i jako přestupní stanice pro cestující do Vietnamu. „Jsme velice rádi, že dopravce Eznis Airways spouští přímou linku z Prahy do Ulánbátaru. Spokojeni jistě budou také čeští turisté, kteří mohou vyrazit za poznáváním neprobádaného Mongolska, kam navíc aktuálně nepotřebují víza,” řekl předseda představenstva letiště Praha Jiří Pos.

V Mongolsku, jež je asi dvacetkrát větší než Česká republika, mohou turisté objevovat třeba drsné stepy či navštívit poušť Gobi, která představuje největší naleziště pozůstatků dinosaurů. Jde navíc o šestou největší poušť světa pokrývající téměř třetinu mongolského území. V hlavním městě Ulánbátaru, kde žije téměř 1,5 milionu obyvatel, dnes turisté najdou nejen památky a tradiční jurty, ale i moderní výškové budovy.

Nové spojení je pozitivní zprávou také pro zhruba 12 tisíc Mongolů, kteří v Česku aktuálně žijí. Jedná se o jednu z jejich vůbec největších komunit v Evropské unii. „Mongolsko je navíc tradičním obchodním partnerem České republiky. České firmy se v Mongolsku podílí na řadě projektů a věřím, že i tato nová linka přispěje k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce,“ dodal Pos s tím, že tato spolupráce roste a podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR její objem v roce 2023 překročil hodnotu 513 milionů korun.