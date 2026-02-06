Menu Zavřít

Česká automobilka Tatra Trucks loni navýšila výrobní výkon i tržby. Můžou za to velké armádní zakázky

Jan Boháč
Dnes
Kopřivnický výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks v loňském roce vyrobil 1349 vozidel a 1337 jich prodal. Automobilce díky tomu vzrostly tržby o zhruba pět procent, a zároveň se jí podařilo navýšit svůj výrobní výkon o 19 procent. Velký nárůst se projevil třeba v oblasti produkce vlastních osmiválcových a dvanáctiválcových motorů, jejichž výrobu Tatra meziročně navýšila o 150 procent.

„Za loňským navýšením výrobního výkonu a růstem tržeb stojí zejména zakázky na automobily a podvozky pro armády a hasiče, které zahrnují výrazně vyšší podíl komponentů naší vlastní výroby, a to včetně motorů Tatra. V roce 2025 připadla největší část vyrobených vozidel, přes tisíc kusů, právě na obranný sektor, což představuje nárůst o stovky vozidel ve srovnání s rokem 2024,“ vysvětlil Kristijan Fiket, generální ředitel Tatra Trucks.

Téměř dvě stovky vozidel automobilka vyrobila pro hasičské a záchranářské složky, další významné zakázky pak pocházely od firem v odvětví stavebního průmyslu, komunálních služeb, těžařství nebo zemědělství. Co se týče exportu, na zahraniční zákazníky připadlo přibližně 61 procent celkové loňské produkce, přičemž k nejvýznamnějším trhům patřilo Nizozemsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Německo, Rakousko a Austrálie. Mezi nejexotičtější destinace, kam minulý rok tatrovky putovaly, se pak řadí třeba Jižní Korea nebo Brazílie.

Loňský rok byl ale pro kopřivnickou firmu významný i tím, že automobilka oznámila největší investiční program ve své novodobé historii. „Jeho základní strategií je navýšení výrobní kapacity, posílení globální konkurenceschopnosti vozů Tatra a transformace areálu automobilky na moderní a udržitelný průmyslový komplex. Program zahrnuje modernizaci výrobních technologií, digitalizaci procesů, výstavbu nové výrobní haly a centrálního logistického skladu i zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje slévárny a kováren,“ řekl Daniel Bekeš, ekonomický ředitel Tatra Trucks.

