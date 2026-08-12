Bouškova Vafo Group posiluje v Německu. Akvírovala tam rodinnou firmu Pets Deli

Česká Vafo Group podnikatele Pavla Boušky, která platí za jednoho z předních výrobců krmiv pro domácí mazlíčky v celé Evropě, hlásí významnou akvizici. Za blíže neupřesněnou částku pod svá křídla akvírovala berlínskou firmu Pets Deli s ročním obratem více než 40 milionů eur (asi 990 milionů korun).
Rodinný podnik, jehož nabídka se zaměřuje především na suchá i mokrá krmiva pro psy a kočky, ale také pamlsky a doplňky stravy, bude nadále působit pod svým vlastním jménem. Od akvizice si jeho vedení slibuje další rozvoj společnosti s fokusem na přímý prodej zákazníkům, zvýšení jejich loajality, rozšíření produktového portfolia a využití výrobních kapacit nového vlastníka pro další zlepšování kvality produktů i efektivity podnikání.
„Pets Deli do naší skupiny skvěle zapadá. Je to silná značka s blízkým vztahem ke svým zákazníkům, promyšleným digitálním přístupem a významným růstovým potenciálem. Německo je jedním z nejdůležitějších evropských trhů s krmivy pro domácí mazlíčky a Pets Deli je pro nás ideálním partnerem pro další posílení naší pozice. Chceme podpořit další rozvoj značky, zachovat její jedinečný charakter a dát týmu zázemí pro další růst,“ říká Pavel Bouška, předseda představenstva VAFO Group, jejíž obrat přesahuje hranici 700 milionů eur (zhruba 17,3 miliardy korun).