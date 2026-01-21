Babiš coby influencer. Glóbusy se staly hitem českého internetu, na Allegru jejich vyhledávání vzrostlo o 340 procent

Co mají společného Grónsko, americký prezident Donald Trump, školní pomůcka známá jako glóbus, český premiér Andrej Babiš a Google? Otázka, která by ještě pár měsíců nazpět nedávala absolutně žádný smysl, má dnes až překvapivě jednoduchou odpověď: všechno.
Trumpův záměr vlastnit mermomocí největší ostrov světa z důvodu obav o „národní bezpečnost USA“ přiměl staronového předsedu vlády ČR k pořízení obřího modelu planety Země za 15 tisíc korun, aby tak lépe pochopil, kde se toto autonomní území Dánského království nachází a dokázal si spočítat, za jak dlouho by nad ním proletěla ruská raketa Orešnik směřující na USA, a tím tak pochopit všechny pohnutky a výhrůžky šéfa Bílého domu z posledních dní. A protože jeho vystoupení bylo zaznamenáno na kamery, netrvalo dlouho a v Česku vznikl zcela nový internetový fenomén.
„Glóbusy se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. (V úterý) 20. ledna vzrostl počet vyhledávání glóbů na Allegro.cz o 340 procent ve srovnání s průměrným denním počtem zobrazení z předchozího týdne, přičemž dotazy týkající se ceny se objevily mezi nejvyhledávanějšími dotazy na Googlu,“ prozradila mluvčí Allegra Monika Brichtová.
Pro lidi, kteří si podobně jako český premiér chtějí osvěžit znalosti zeměpisu, má zároveň i jednu pozitivní zprávu: „Průměrná cena globusu se pohybuje okolo 500 korun a menší školní globusy jsou u českých prodejců běžně k dostání už za několik stovek korun. Kdo ale hledá něco výjimečnějšího a dražšího, má z čeho vybírat, v nabídce jsou například dřevěné či historické globusy, podsvícené modely nebo dokonce levitující globus s cenou kolem 2 500 korun.“