Vůdce IS Bagdádí je naživu, tvrdí iráčtí Kurdové

Spekuluje se už také o Bagdádího nástupci. Talabání však všechny tyto zprávy popřel. „Bagdádí je určitě živ, není po smrti. Máme informace, že žije, věříme tomu na 99 procent. Nezapomínejte, že se jeho minulost váže k Al-Káidě v Iráku. Schovává se před tajnými službami, ví, co dělá,“ prohlásil šéf jedné ze dvou kurdských rozvědek. Podle něj je Bagdádí nyní v okolí syrské Rakky.

Bagdádí na veřejnosti nebyl moc vidět, v roce 2014 z mešity v Mosulu vyhlásil chalífát IS na území severního Iráku a Sýrie, které tehdy IS obsadil.

Ruská armáda 16. června ohlásila, že byl Bagdádí „velmi pravděpodobně“ zabit při náletu na Rakku koncem května. Asi týden na to předseda branného a bezpečnostního výboru horní komory ruského parlamentu Viktor Ozerov prohlásil, že Moskva má téměř stoprocentní jistotu, že byl vůdce IS zabit při květnovém ruském náletu v Sýrii. V červenci pak o Bagdádího smrti hovořila irácká televize a také exilová skupina syrských ochránců lidských práv.

Přečtěte si esej o možné budoucnosti Sýrie:

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes přiznal, že Moskva má o Bagdádím „vzájemně si odporující“ informace. „Dostávají se k nám protichůdné informace a naše tajné služby je ověřují. Nemáme jisté zprávy,“ řekl Peskov.

USA ke zprávám o Bagdádím uvedly, že jeho smrt nedokážou potvrdit ani vyvrátit. Spekulace o smrti šéfa IS se vynořily i v dávnější minulosti a nikdy se nepotvrdily.

IS byl nyní poražen v Mosulu a snaží se udržet své pozice v syrské Rakce.

Ačkoli se hovoří o porážce IS v Iráku i Sýrii, Talabání je k těmto zprávám skeptický. Podle něj IS změní taktiku, i když se potýká se zhoršenou morálkou svých lidí. Porazit tuto organizaci podle Talabáního potrvá ještě tři čtyři roky. Skupina pak podle něj přejde do režimu povstalecké organizace.

Talabání si myslí, že vedení organizace se ujmou velitelé tajných služeb z doby bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna, kteří už nyní určují taktiku IS.

Arabské zdroje uvádějí, že jako nejpravděpodobnější příští vůdce IS připadá v úvahu nynější velitel oddílů IS v Libyi Tunisan Džaláladdín Túnisí, který byl Bagdádímu blízký.

abú Bakr Bagdádí (45) Islamisté vyhlásili 29. června 2014 na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce, pod názvem IS. Jeho nejvyšším vůdcem se stal právě Bagdádí, který mimo jiné již v roce 2015 prohlásil, že „islám nikdy nebyl náboženstvím míru, ale boje“. Na veřejnosti se Bagdádí objevoval jen velmi zřídka. Patří k nejhledanějším teroristům světa. USA na jeho dopadení či smrt již v říjnu 2011 vypsaly odměnu deset milionů dolarů (234 milionů korun), kterou loni v prosinci zvýšily na 25 milionů dolarů (587 milionů korun). V médiích se již několikrát objevily zprávy o jeho údajném zranění či úmrtí. V dubnu 2015 íránská média informovala, že Bagdádí byl těžce zraněn při leteckém útoku a nachází se ve stavu klinické smrti. Zpráva o Bagdádího smrti se objevila také loni v červnu. Ruské ministerstvo obrany letos 16. června oznámilo, že Bagdádího zřejmě zabilo ruské letectvo při náletu na poradu vedení IS v květnu u syrského města Rakka, které je místní baštou islamistů. Informace ale nebyla potvrzena. Naposledy Bagdádí oslovil své stoupence z nahrávky loni v listopadu. Vyzval tehdy své příznivce, aby pokračovali v boji proti „bezvěrcům a nechali jejich krev téct proudem“. V minulosti se skrýval v iráckém Mosulu, podle zpráv z letošního března však již mosulské bojiště opustil (nejspíš začátkem letošního roku) a ukrýval se v poušti mezi civilisty. Irácké zdroje uvedly, že v případě Bagdádího smrti bude IS nucen hledat jeho následníka, který ale nebude mít autoritu, jakou měl Bagdádí. Za jeho tajemníka se považuje Ijád Ubajdí, který sloužil v bezpečnostních složkách bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Podle iráckých tajných služeb se abú Bakr Bagdádí narodil jako Ibráhím Avad Ibráhím Badrí 28. července 1971 v Sámaře. Fanoušek fotbalu chtěl být původně advokátem, nevalné výsledky ve škole jej ale na univerzitu nepustily. Poté se také musel kvůli chatrnému zraku vzdát vojenské kariéry. Nakonec vystudoval teologii a na univerzitě v Bagdádu získal doktorát z islámských studií. Poté krátce učil na univerzitě v Tikrítu. Se svou první ženou má dvě dcery a dva syny, jednoho syna má i s druhou manželkou.

Dále čtěte: