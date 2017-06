Irácká armáda dobyla v Mosulu ruiny mešity An-Núrí. Teroristy v Rakce armády obklíčily

Jde o symbolické vítězství vládních jednotek v poslední baště IS v Iráku. Armáda vlastně dobyla jen ruiny mešity z 12. století, která byla proslulá svým nakloněným minaretem. Před týdnem ve středu ji totiž radikálové IS vyhodili do povětří. Abádí pak nazítří prohlásil, že zničením této cenné historické památky radikálové uznaly svou porážku.

Mešita leží v historické části v západním Mosulu, kde už několik dní irácké jednotky svádějí s IS tvrdé boje.

Osud šéfa zločinné organizace je zatím nejasný:

„Návrat mešity An-Núrí a jejího minaretu do náruče národa znamená konec DAIŠ, státu falše,“ uvedl premiér Abádí v prohlášení s použitím arabské zkratky používané pro původní název Islámského státu. Dodal také, že irácké síly budou bojovníky IS dál pronásledovat, „aby je do posledního zabily a zajaly“.

Radikálové z IS, kteří druhé největší irácké město Mosul obsadili v červnu 2014, mají stále pod kontrolou zhruba polovinu starého města. Zbytek historického centra i města Mosulu ovládají irácké vládní jednotky. Bitvu o historickou část Mosulu, která leží západně od řeky Tigris, označují pozorovatelé za poslední etapu osvobozování města.

Ofenzivu za znovudobytí Mosulu zahájila irácká armáda loni na podzim. V lednu obsadila východní část města a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část. Tyto boje jsou obtížnější jednak kvůli úzkým historickým uličkám a také kvůli množství civilistů, které IS používá jako živé štíty. Podle posledních odhadů irácké armády je za bojovou linií stále uvězněno asi 50 000 civilistů.

Ve své Syrské baště jsou teroristé Islámského státu obklíčení

Ve městě Rakka, své poslední baště v Sýrii, jsou teroristé z hnutí IS obklíčeni. Síly arabsko-kurdské aliance jim odřízly poslední ústupovou cestu, řekl šéf Syrské organizace pro lidská práva (SOHR).

Aliance podporovaná mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy „se zmocnila oblasti jižně od Eufratu, čímž odřízla poslední cestu, kterou IS mohl využít ke svému stažení z Rakky“, sdělil Ramí Abdar Rahmán, ředitel syrské exilové organizace SOHR, která konflikt v zemi monitoruje s pomocí lidí v terénu.

O obklíčení Rakky se arabsko-kurdská aliance snažila několik měsíců, od začátku června se boje o město zintenzivnily. Ve městě je uvězněno na 100 000 jeho obyvatel a při koaličních náletech vedených na podporu sil bojujících proti IS bylo podle OSN v červnu zabito nejméně 173 civilistů.

