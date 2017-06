Za obchody se zbrojařem Strnadem půjdou před soud, připravuje se obžaloba

Žalobce pražského Vrchního státního zastupitelství Pavel Prygl potvrdil, že případ spěje do finále. „Rozhodnutí ve vámi uvedeném trestním řízení je zpracováváno. To je vše, co je možné k věci sdělit,“ zareagoval na otázky týdeníku Euro Prygl. Záležitost se týká Adolfa Veřmiřovského, Josefa Lachmana, Romana Pavlíka a generála Vladimíra Halenky.

Jaroslav Strnad ani nikdo z jeho lidí, kteří se na nevýhodných obchodech podíleli, ale obviněn není. A to přesto, že jeho firma na takto laciném výprodeji a následném přerodeji několikanásobně vydělala.

Policie navrhla obžalovat zmiňovanou čtveřici mužů už vloni na podzim. Podezřelí jsou obviněni z porušení povinnosti při správě cizího majetku, za které hrozí dva až osm let vězení, a zneužití pravomoci úřední osoby, opět se sazbou pět až 12 let vězení. Žalobce Prygl ještě může vrátit případ policii k došetření nebo rozhodnout jinak.

Systém prodeje fungoval následovně: Armáda se rozhodla vyřadit náhradní díly pro pozemní techniku nebo techniku samotnou ze svého majetku. Nejprve ale musela rozhodnout, že jde o nepotřebné věci, což bylo v gesci podřízených šéfa logistiky - generála Vladimíra Halenky. Prodej pak realizoval odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany, jemuž šéfoval Josef Lachman a jeho zástupcem byl Roman Pavlík.

Odbor byl povinen organizovat veřejné soutěže, aby z prodeje vytěžil co nejvíce. Jedinou výjimkou mimo soutěž byla situace, kdy o tento majetek požádal státní podnik. V tomto případě VOP CZ, v inkriminované době vedený Adolfem Věřmiřovským. Státní podnik tak získal bez soutěže obrovské množství dílů za levno.

Čtveřice obviněných: Adolf Veřmiřovský – bývalý ředitel VOP CZ, s.p. - VOP 026 Štemberk a VOP 025 Nový Jičín Josef Lachman – bývalý ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany Roman Pavlík – bývalý zástupce ředitele Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany generál Vladimír Halenka – bývalý ředitel sekce logistiky na Generálním štábu

VOP CZ ale techniku nevyužil a s nízkou marží ji téměř ihned přeprodal Excaliburu. „Nebylo výjimkou, že se zaměstnanci VOP nakupovaných dílů ani nedotkli, protože je hned odebíral Excalibur,“ sdělil týdeníku Euro zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Pro Excalibur neobyčejně výhodné obchody takto probíhaly několik let.

Poté, co se o tento systém obchodování začaly zajímat tajné služby a policie, byl zaběhnutý mechanismus obměněn. VOP CZ prodával nakoupenou techniku slovenskému státnímu podniku VOP Trenčín, který je poté přeprodával některé ze společností, napojených na majitele Excaliburu Strnada – Realtrade Praha a MSM Martin. Excalibur si těsně před zatýkací akcí od slovenského ministerstva obrany dokonce trenčínský podnik pronajal.

Týdeník Euro získal velmi tučný výčet Strnadovým firmám přeprodaných dílů. Asi nejkřiklavějším případem jsou motory pro bojová vozidla pěchoty BVP, která jsou na trhu velmi oblíbená (kvůli takzvané blbuvzdornosti). Nové motory byly označeny jako nepotřebný majetek, za velmi nízkou cenu prodány do VOP, z vojenských skladů je pak většinou odvážely kamiony společnosti Nika Chrudim (která patří do skupiny Excalibur, dnes Czechoslovak Group) přímo do areálu bývalého VOP Šternberk, který Jaroslav Strnad také koupil od armády za podezřele nízkou cenu. V jiném případě pak byly odvezeny do armádního VOP Nový Jičín, kde se na nich vykázala drobná práce a byly v krátkém čase přeprodány s malým navýšením ceny do Excaliburu.

Policie disponuje důkazy o vzájemných schůzkách aktérů, sledováním, prostorovými odposlechy. V případu má svoji roli i bývalý generální sekretář ministerstva obrany Jan Vylita. Ten v současnosti pracuje pro Strnada na Slovensku ve firmě MSM Martin. Stejně tak jako jeden z obviněných Adolf Veřmiřovský pracuje ve Strnadem vlastněné kopřivnické Tatře.

V případu je poněkud sporné obvinění generála Vladimíra Halenky, protože byl pouze u jednoho ze dvou inkriminovaných obchodů. Ten, který proběhl za jeho fungování v čele armádní logistiky, popsal tak, že na jaře 2012 se začaly optimalizovat skladové zásoby, kde šlo o majetek za miliardu korun, což schválil ministr obrany. Armáda měla ušetřit tím, že se některé sklady, například v Novém Jičíně, jehož roční náklady na provoz činily 48 milionů, úplně opustí.

Halenka přiznává, že většina skladovaného, prodávaného, majetku byla nová. Vybrat materiál, kterého se armáda zbaví, prý měli lidé pod ním a on nerozhodoval, který to má být. „Oni na základě kvalifikovaného posouzení část nechali a část označili za nepotřebnou. Jak se to provedlo, jsem nevěděl do doby, než jsem si to přečetl ve svém obvinění,“ prohlásil krátce po obvinění na jaře roku 2015 Halenka.

Policie pracuje ještě na dalších prodejích armádního majetku, souvisejících s popisovanou kauzou. I v těchto případech se dá v horizontu měsíců očekávat, že padnou návrhy na obžalobu. „Policejní orgán provádí úkony přípravného trestního řízení, které je neveřejné, proto vám bližší informace nemohu poskytnout,“ okomentoval kroky policie dozorující žalobce Prygl.

Majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Jaroslav Strnad se k otázkám týdeníku Euro nevyjádřil. Jeho právní zástupce Pavel Jelínek uvedl, že všechna podezření v této věci vůči Strnadovi a lidem okolo něj včetně jeho firem byla vyvrácena.

Dále čtěte: