Tesla s předstihem zahájí výrobu elektromobilů Model 3

„Model 3 splnil s dvoutýdenním předstihem veškeré regulační požadavky. V pátek očekáváme dokončení SN1 (sériového čísla 1),“ uvedl Musk. Dodal, že v srpnu by firma měla vyrobit stovku vozů a v září již více než 1500. „Vypadá to, že v prosinci můžeme dosáhnout produkce 20 tisíc vozů Model 3 měsíčně,“ prohlásil.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday