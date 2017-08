Tank spadlý na dálnici: čtvrtstoletí starý přívěs a textilní lano

Nebýt modernizované 4. brigády rychlého nasazení, české pozemní síly vypadají spíš jako muzejní spolek. Třicet let staré pásové obrněnce BVP-2, podobně „zastydlá“ terénní vozidla UAZ či tanky T-72M4CZ vycházející z ještě starších konstrukcí.

Bojovou technikou to ovšem nekončí. S vysokým věkem se potýkají třeba i přívěsy, na nichž vojáci tanky převáží. Jak odkryla nehoda z letošního 3. srpna, kdy tahači na dálnici z Olomouce do Ostravy spadl tank, jejich rok výroby je 1988 či 1989. Nejde přitom o žádnou sofistikovanou technologii, na niž je třeba dělat velká výběrová řízení a jejíž nákup by spolykal stovky milionů.

„Ano, armáda využívá i přívěsy staré cirka 25 let a je to naprosto normální,“ reaguje Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany. „Jsou plně funkční, pravidelně prohlížené, technicky způsobilé, není to technika, která by se v čase výrazně měnila či modernizovala,“ dodává. Jinými slovy tedy resort odmítá, že by za nehodu mohl věk přívěsu. Nicméně podle Pejška se už pořízení nových plánuje.

Přívěsy vyráběla společnost ZTS Stavostroj z Nového Města nad Metují v letech 1988 až 1991. Prioritně pro potřeby Československé lidové armády, desítky jich ale zamířily i do Bulharska a Řecka.

Když vojáci 3. srpna vyrazili z posádky v Přáslavicích do dílen v Šenově u Nového Jičína, osmačtyřicetitunový tank neuchytili řetězy, ale jen textilními lany. A podle generálního štábu to nevadí. „Kurtny při přepravě jsou určeny výrobcem tanků,“ pokyvuje hlavou Vlastimila Cyprisová, mluvčí armády.

Vojenská policie se zatím nechce k nehodě vyjadřovat. Její důstojnice Lenka Haberová tvrdí, že vyšetřování zabere ještě několik týdnů. Zatím se spekuluje o tom, že problém vznikl už při najíždění tanku a jeho uchycování k přívěsu.

