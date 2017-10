Ostravského šíbra Lahodu zatkli v Brazílii. Stál u zrodu kauzy Dědic

Lahoda byl mimo jiné spouštěcím článkem takzvané kauzy Dědic, v níž policie vyšetřuje městské zakázky v Ostravě, ale především praní peněz přes marketingové aktivity.

„Ministerstvo zahraničních věcí může potvrdit, že v Brazílii řeší konzulární případ trojice Čechů, která byla zadržena 5. října federální policií Brazílie. Náš zastupitelský úřad byl informován honorárním konzulem v Porto Alegre, kde k zadržení došlo,“ potvrdila informace týdeníku Euro Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

Případ je podle ní nyní ve fázi výslechů, zadržení mají k dispozici právníka i tlumočníka z češtiny do portugalštiny. „Náš honorární konzul je ve spojení s federální policií, která má případ na starosti. Oficiální informace, z čeho jsou přesně obviněni, prozatím nemáme k dispozici. Identitu zadržených nemůžeme s ohledem na ochranu osobních údajů sdělovat,“ dodala Valentová.

Informaci o zatčení Čechů přinesl brazislký server Gauchazh. Tři Češi byli zatčení v Porto Alegre, v regionu, kde Lahoda mimo domovskou Ostravu delší dobu působí. Podle zmiňovaného serveru jde o obchody s drahými kameny, nemovitostmi a podezření z praní peněz. V jedné budově na ulici Vicar José Inácio v Porto Alegre měly působit čtyři společnosti patřící cizincům: ani jedna neměla zaměstnance, podle policie šlo o prázdné schránky sloužící k finančním transakcím. Brazilskými federálními úřady jsou tyto firmy zmiňovány jako klíčové pro vyšetřovanou trestnou činnost.

V rámci operace s názvem Multifake policie zabavila několik aut, nemovitosti, a zmrazila několik účtů. Podle místního serveru skupina od roku 2011 převedla do Brazílie 4 miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit, částka pohybující se na jejich účtech ale měla přesahovat 20 milionů dolarů, což by podle brazilského serveru ukazovalo na praní špinavých peněz.

Dalším zatčeným má být podle brazilského webu Lahodův obchodní partner Radomír Čespiva. Ten si měl v minulosti odpykat trest za bankovní podvody. Jméno třetího Čecha zatím není známo. Má jít o dalšího podnikatele s kontroverzním životním příběhem. V Brazílii si má říkat Joao Henrique Migreco, ale má používat ještě další pseudonymy. Proto dostala policejní operace krycí jméno Multifake.

Lahoda začal do Brazílie jezdit před lety, kdy měl i on potíže s českou policií. Podle ostravských insiderů v zemi strávil řadu let.

Od Lahody k Dědicovi

Lahodovo jméno je českým kriminalistům dobře známo. Naposledy uvízl v policejní síti kvůli kontroverzním městským zakázkám a ovlivňování politiků v Ostravě. Lahoda byl také, byť to popírá, velmi aktivní v segmentu ostravského herního byznysu. Své by o tom mohl vyprávět herní magnát Ivo Valenta.

Chapadla policií pojmenované ostravské chobotnice sahala do většiny významnějších tamních partají. Vyplývá to z odposlechů, o kterých týdeník Euro v minulosti informoval. Policie začala ostravské klientelistické vazby odhalovat na začátku roku 2012. Tehdy šlo o podezřelou zakázku na rekonstrukce ulic kolem nákupního centra Nová Karolina v centru města a všehovšudy tři lidi. Už tehdy policie narazila na Lahodovo jméno. Ten byl znám jako lokální zákulisní hráč, který měl důvěrné vztahy s řadou ostravských politiků. Ostatně v politice se jeho rodina pokouší uplatnit i dnes.

V březnu 2012 pak kvůli sílícím podezřením na zmanipulování veřejných zakázek detektivové napíchli Lahodovi telefon a kauza, později pojmenovaná podle dalšího z údajných aktérů Martina Dědice, začala nabývat na rozměrech. Policie kauzu prezentovala jako organizovanou zločineckou skupinu, která vznikla po komunálních volbách v roce 2010, kdy byli do pozic náměstků ostravského magistrátu dosazeni Jiří Srba, Aleš Boháč, Dalibor Madej a členem městské rady se stal Tomáš Sucharda.

„V rámci prověřování je zadokumentováno, že výše jmenovaní jsou fakticky řízení Oldřichem Lahodou. Srba a Boháč se osobně účastní schůzek, které Lahoda svolává. Těmito schůzkami se snaží ve svůj prospěch koordinovat vztahy zastupitelů jednotlivých městských obvodů a s náměstky primátora,“ popsali ve spisu údajnou kriminální činnost detektivové Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Jejich dosazení měl podle policistů zařídit sám Lahoda.

„Není tajemstvím, že má známé a koně mezi politiky, kteří vypovídají proti mně. Podniká, podporuje své lidi, podporuje svého syna v ovládnutí základní organizace ČSSD v Porubě, kterou založil a předsedá jí. Zakládat účelově organizace, abyste nahonil členy a delegáty na nějaký sjezd, asi nebude v souladu se stanovami ČSSD,“ řekl o Lahodovi v rozhovoru pro týdeník Euro Dědic, po němž byla rozsáhlá ostravská kauza pojmenována.

