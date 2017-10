Nové pokuty pro řidiče Uberu: černý taxikář může zaplatit až 100 tisíc

Vypadá to, jako by obě zprávy od sebe dělily desítky let technologického pokroku. Ve skutečnosti jsou ale staré pouhých několik hodin.

Včerejším dnem nabyla účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která výrazně zpřísňuje sankce za provozování taxislužby bez potřebné licence. Podobných taxíků přitom v Česku jezdí stovky a především prostřednictvím aplikací Uber či Taxify je využívají statisíce lidí. Za jízdu bez licence přitom nyní hrozí nově pokuta až ve výši 100 tisíc korun.

Zpřísnily se i podmínky pro licencované řidiče. O způsobilost šoféra taxislužby bude moci řidič přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného nebo nepoužití taxametru. Kontrola se bude moci uskutečnit v cizím jazyce a je možné z ní pořizovat audio- i videozáznam bez vědomí kontrolovaného řidiče.

Obce a města budou mít pravomoc prostřednictvím vyhlášky požadovat po taxikářích zkoušku z místopisu nebo obsluhy taxametru. Budou moci také stanovit zvláštní požadavky na vozidla taxislužby, například pokud jde o rozměry vozidla nebo plnění emisní úrovně.

Taxametr pro 21. století

Na ministerstvu dopravy přitom ve stejnou dobu finišují přípravy další změny silničního zákona, který by naopak nepoužívání taxametrů zlegalizoval.

„Ministerstvo dopravy připravuje návrh změny zákona, která by umožnila postavit na roveň mobilní aplikaci a klasický taxametr. Na přípravě nové legislativy ministerští úředníci pracují se zástupci provozovatelů alternativních taxislužeb,” uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Nahrazení taxametru mobilní aplikací, kterou by mohli kontrolovat státní úředníci online, je model, který Uber používá například v Estonsku.

„I v současnosti mají úředníci šanci zkontrolovat tyto údaje zpětně. Každá jízda je zaznamenaná, každý šofér musí mít daňové identifikační číslo, musí mít živnost. Finanční úřad to může docela snadno zpětně zkontrolovat,” tvrdí mluvčí českého Uberu Miroslava Jozová.

Zvláštní pravidla pro Uber

Dnes se na Úřadu vlády konala schůzka pracovní skupiny pro sdílenou ekonomiku, složené ze zástupců ministerstev a pražské a brněnské samosprávy. Skupina se shodla na tom, že řidiči jezdící podle mobilních aplikací musí mít jiná pravidla než klasické taxislužby.

Takováto vozidla by z pohledu ministerstva vykonávala taxislužbu, ale za mírně pozměněných podmínek. „Zákazník by si musel objednávat službu jen prostřednictvím aplikace, nemohl by zastavit vozidlo běžně na ulici,“ uvedl náměstek ministra dopravy Ladislav Němec.

Ministerstvo také navrhuje, aby místo označení taxi na střeše vozidla mohlo být auto pro přepravu označeno pouze nálepkou jako v některých evropských zemích.

Takto označená vozidla by ale přišla o některé výhody, které mají zřetelně označená vozidla taxi. Jde například o možnost jízdy ve vyhrazených pruzích pro MHD či přímo pro vozy taxislužby nebo o stání na vyhrazených místech.

