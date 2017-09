Nekalá praxe u rozvodů. Ženy křivě obviňují manžele ze sexuálního zneužívání

„V naší sexuologické agendě znepokojivě přibývá případů, kdy se obvinění z pohlavního zneužívání, vznesené s minimem reálných důkazů, stává prostředkem k vyloučení styku obviněného otce s dítětem,“ uvedl na konferenci sexuolog Jaroslav Zvěřina. Když se podle něj otec po čase z nařčení očistí, jeho vztah s dítětem i jeho pověst jsou zničené.

Podle kriminalistů oznamovatelem při konfliktu rodičů bývá matka dítěte či její matka, tedy babička. Následuje vyšetřování otce a dítěte, posudky znalců i opatření sociálních pracovníků. Zástupci pražského krajského policejního ředitelství uvedli, že účelovost se dá obtížné včas rozeznat, každé trestní oznámení je potřeba brát vážně a prověřit.

Podle vedoucí odboru ochrany dětí (OSPOD) Praha-západ Petry Hermanové sociální pracovnice většinou vykonstruované obvinění poznají, mají ale oznamovací povinnost a nechtějí věc podcenit. „Už známe scénář. Začne to poukazováním na špatnou péči, nevhodné oblékaní, pak následuje psychický nátlak, najednou se objeví alkoholismus a jako pomyslný vrchol a nejtěžší kalibr případné sexuální zneužití,“ uvedla Hermanová.

Úder pod pás, který odnášejí hlavně děti

V praxi bývají křivá obvinění často vznesena krátce před soudním řízením, nebo při něm. „Je to taktika. Rodič si neuvědomuje, že poškozuje své dítě a jeho práva,“ uvedla opatrovnická soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10 Monika Kymlová. Podle ní by se rodiče měli případným dočasným omezením v zájmu dětí podrobit, i když nic nespáchali. Urychlí tím vyřešení případu a prokážou, že jim na potomcích záleží. „To je pro mě jako soudce odpověď,“ uvedla Kymlová.

Šéfka organizace na pomoc obětem Bílý kruh bezpečí (BKB) Petra Vitoušová uvedla, že úmysl odhalí i postoj k tomu, když se čin neprokáže. Lidé nechtějí závěr přijmout, objevují se výbuchy nesouhlasu. „Oznamovatel by si měl oddechnout, že se zneužívání neděje. Je to lakmusový papírek, o co člověku jde,“ uvedla šéfka BKB.

Až tři měsíce na péči o příbuzné: Sněmovna schválila zavedení ošetřovatelského volna

Na organizaci se před deseti dny obrátil čtyřicátník, který byl křivě obviněn ze sexuálního zneužívání třikrát. Poprvé se to stalo u rozvodu, kdy byl jeho dceři rok a půl. Potřetí to bylo, když měla dívka šest let. Obvinění se nikdy neprokázala. Ve druhém případě oznamovatelka přiznala, že jednala účelově. Muž na ni podal trestní oznámení, které policie odložila. Původně úspěšný a bohatý muž přišel o bydlení i práci a ztratil také dceru. „Dobrovolně se vzdal kontaktu. Neunese riziko, že by se to stalo znovu. Ztratil ale především lidskou důstojnost, kterou mu nikdo nevrátí,“ dodala Vitoušová.

Obvinění ze sexuálního zneužívání tříleté dcery si v srpnu 2013 vyslechl i otec dvou dětí Roman Konečný, který kvůli tomu skončil ve vazbě. Soud ho u prvního stání v prosinci 2013 zprostil obvinění. I když muž stál o střídavou péči, opatrovnický soud svěřil děti matce. Konečný v roce 2015 podal na svou bývalou ženu trestní oznámení kvůli křivému obvinění. Policie případ po měsíci odložila. „Je špatně, že nenásledoval žádný krok, když se zjistilo, že k ničemu nedošlo. Vůbec se neřešilo, proč dcera říkala to, co říkala,“ uvedl Konečný. Celý případ označuje za psychicky velmi náročnou zkušenost. Musel chodit na psychoterapii, užíval antidepresiva a čelil pomluvám.

Přečtěte si také: