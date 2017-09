Nadměrné pití alkoholu podle vědců zkracuje život o víc než 20 let

Nadměrné pití alkoholu zkracuje život o víc než 20 let, nebezpečná je také jeho konzumace v těhotenství. Ročně se v Česku podle odhadů rodí stovky dětí s následky, často doživotními. Vyplývá to ze studie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Alkoholismus podle vědců ročně ubírá v české populaci desítky tisíc let života a představuje i zásadní ekonomickou zátěž.