Jak naplnit pravidla EU? Snižte výdaje a zlepšete výběr daní, nabádá MMF Polsko

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) od nástupu k moci před dvěma roky podporuje ekonomiku vyššími výdaji. Předpokládá, že za podpory silné domácí poptávky a rozvoje investic se hospodářský růst Polska letos výrazně zvýší, a to na 3,6 procenta z 2,6 procenta vloni. MMF očekává, že růst ekonomiky příští rok zpomalí na 3,3 procenta a v roce 2019 se tempo sníží až na 3,0 procenta. MMF apeluje na Varšavu, aby urychlila fiskální konsolidaci a dodržovala výdajová pravidla EU.

„V letošním roce by se vláda měla soustředit zejména na to, aby nepřekročila dluhový limit EU, a neohrozila tak příjmy z unijních fondů, uvádí měnový fond. V případě, že Polsko pravidlům EU nevyhoví, může být vůči němu opět uplatněn takzvaný postup při nadměrném deficitu (EDP). Polsko se z něho dostalo po šestiletém období v roce 2015.

Na růstu deficitu se podepsaly zejména vyšší výdaje na přídavky na děti, snížení důchodového věku a nižší příjmy z daní. MMF nicméně vládní stranu PiS chválí za to, že od začátku roku si ve veřejných financích vede lépe, než se čekalo. To znamená, že letošní deficit by mohl být i nižší než předpokládaných 2,9 procenta HDP.

Ukrajina by podle MMF měla přistoupit k privatizaci. Čtěte více

Čtěte také: