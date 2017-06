Rusko si je Bagdádího smrtí "téměř stoprocentně jisté". Američané přesvědčeni nejsou

„Myslím si, že pravdivost této informace se blíží 100 procentům. K naší jistotě, že byl zabit, přispívá také to, že IS ho (Bagdádího) zatím nikde neukázal,“ sdělil Ozerov.

Ruské ministerstvo obrany 16. června informovalo o náletu na jižní předměstí Rakky, kde se právě konala porada vedení IS a na níž byl zřejmě také Bagdádí. Tento Iráčan se na veřejnosti ukazuje minimálně, v roce 2014 v mešitě v Mosulu vyhlásil chalífát Islámského státu.

Při květnovém ruském náletu byli podle původních zpráv ministerstva obrany zabiti členové vedení IS, asi 30 nižších velitelů a 300 bojovníků. Jiné než ruské zdroje ale Bagdádího přítomnost na poradě ani jeho smrt nepotvrzují. Podle exilové organizace syrských ochránců lidských práv byl Bagdádí koncem května ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur, nikoli v Rakce.

Mluvčí koalice vedené USA na Blízkém východě, plukovník Ryan Dillon, kromě zpochybnění Bagdádího smrti, o níž nemají důkazy ani ozbrojené skupiny bojující proti IS v terénu, uvedl, že i kdyby byl vůdce IS naživu, není již podle všeho s to ovlivňovat situaci na bojišti. Těsně před úplným dobytím jsou obě nejdůležitější bašty IS - jak syrská Rakka, tak irácký Mosul.

Podle odborníků na IS oslovených Reuters by Bagdádího v případě jeho smrti mohl nahradit jeden z jeho dvou pobočníků, kteří mají zkušenosti jako iráčtí armádní důstojníci z dob vlády diktátora Saddáma Husajna. Ani Ijád Ubajdí, ani Ajád Hamíd Džumajlí, o kterém irácká televize nedávno tvrdila, že zahynul, by se ale už nejspíš neucházeli o titul chalífy, tedy vládce všech muslimů.

