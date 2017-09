Dny NATO přilákaly desetitisíce lidí

Předseda pořadatelského sdružení Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že vzhledem k počasí organizátory návštěvnost překvapila. „Takovýto vysoký počet jsme nečekali. Ukazuje to sílu naší akce,“ uvedl. V okolí letiště se tvořily kolony, podle policie ale nebyly tak dlouhé jako v minulých letech.

Pavlačík řekl, že se stalo poprvé v historii, že organizátoři museli - kvůli mrakům - zrušit tak atraktivní část programu, jako mělo být vystoupení akrobatické skupiny Saudi Hawks. Mrzí je to kvůli návštěvníkům, kteří na vystoupení čekali, ale bezpečnost diváků i účastníků akce je podle Pavlačíka prioritou. „Oni létají v sedmičlenné formaci, jsou to rychlé proudové stroje, a proto je pro ně důležitý neustálý vizuální kontakt, aby se byli schopni spolu koordinovat, a to zejména v manévrech, kdy létají proti sobě,“ řekl Pavlačík.

Také ministr obrany Martin Stropnický (ANO) řekl, že ho překvapilo, kolik lidí přes špatné počasí na Dny NATO přišlo. „Ta předpověď byla docela odstrašující a lidi se nedali odradit a přišli, což je strašně fajn. Jestli mě něco naplňuje nějakým i optimismem, tak je to podpora armády v očích veřejnosti,“ řekl ministr.

Armáda má podle něj důvěru zhruba 75 procent obyvatel a v posledních letech důvěra ještě roste. „To si vojáci prostě odpracovali a lidi to zajímá. Zajímá je to taky proto, že se bezpečnostní situace nějak proměnila a oni potřebují právem vědět, jestli stát pro to něco dělá. A stát, můžu s klidným svědomím říct, že dělá, že ty prostředky na to jsou,“ řekl Stropnický.

Pozitivní podle něj je, že se armádě daří rekrutovat nové lidi, a to i přesto, že nezaměstnanost je zvláště v některých regionech velmi nízká. „Můžu říct, že speciálně na Moravě máme rekrutační výsledky velmi dobré. Loni jsme vzali 2200 nových vojáků a říkali jsme si, to nemůžeme opakovat, to už se nestane. A letos to vypadá, že to dopadne velmi podobně nebo ještě trošku líp. Vezměte si, že to je skoro deset procent stavu armády,“ řekl Stropnický.

S ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) dnes v Mošnově podepsal memorandum o spolupráci v oblastech letových navigačních služeb. Cílem je rozšířit spolupráci resortů například ve výcviku vojenských řídících letového provozu. Na Dny NATO nedorazil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který v pátek havaroval na Znojemsku a utrpěl otřes mozku.

Dny NATO jsou největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Představují vojenské, záchranářské či bezpečnostní jednotky ze 17 zemí včetně tří mimoevropských - USA, Kanady a Saúdské Arábie. Program letos nabízí na oba dny 15 hodin dění a více než 60 dynamických ukázek, mezi největší lákadla patří americké strategické bombardéry B-52 Stratofortress a B-1B Lancer.

