Zbraně z Česka prodané Američanům prý skončily v Sýrii

Americké ministerstvo obrany by tímto postupem porušilo podmínky prodeje zbraní. České ministerstvo zahraničí dodávky zbraní do USA brání jako součást zapojení do boje proti terorismu.

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že americké ministerstvo obrany nakoupilo ve středoevropském regionu zastaralé útočné pušky AK-47, granátomety, minomety a další vojenskou techniku z dob Sovětského svazu za 500 milionů dolarů (10,9 miliardy korun). Zbraně následně poslalo do Sýrie na školení a vybavení rebelů, kteří bojují proti takzvanému Islámskému státu a vládě prezidenta Bašára Asada. Obchodním partnerům přitom sdělilo, že uživateli zbraní budou Američané.

Novináři prozkoumali sedm veřejných zakázek, které zadalo americké ministerstvo obrany. Týkaly se nákupu zbraní z Česka, Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Rumunska a Gruzie za 71 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). „Pro každý vývoz zbraní potřebuje exportér předložit sérii dokumentů, aby dostal exportní licenci,“ uvedlo české centrum. Licenci schvalují ministerstvo zahraničí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedním z potřebných dokumentů je takzvaný certifikát koncového uživatele. Má garantovat, že se zbraně nedostanou do nepovolaných rukou, například k teroristům.

Kalašnikov a vlastní tablet. Vyčerpané ukrajinské armádě pomáhají studenti

Pentagon podle Českého centra investigativní žurnalistiky v tomto dokumentu uvedl nepravdivé informace, protože tvrdil, že koncovým uživatelem zbraní bude americká armáda, a ne syrští rebelové.

České ministerstvo zahraničí sdělilo, že Česko dlouhodobě spolupracuje s USA v boji proti mezinárodnímu terorismu, připomnělo dodávky munice do Iráku či výcvik policistů a humanitární pomoc. Kromě toho také Česká republika podle MZV „dodává vojenský materiál deklarovaným konečným uživatelům, kterými jsou ozbrojené složky USA“. Irena Valentová z tiskového oddělení MZV uvedla, že kontrolní orgány České republiky v tomto ohledu vždy dodržují veškerá pravidla obchodu s vojenským materiálem, včetně nutnosti doložení certifikátu o předání zboží konečnému uživateli.

Dodala, že Česko si je „plně vědomo, že tyto zbraně mohou být určeny pro vojenské a bezpečnostní programy a operace koordinované Spojenými státy v zahraničí“. „Přesto, že v řadě případů nejsou příjemci americké bezpečnostní a vojenské pomoci předem známi, MZV je průběžně informováno o obecných cílech, kterých USA v rámci těchto programů hodlají dosáhnout a je nutné jednoznačně deklarovat, že Česko tyto cíle plně a vědomě podporuje,“ podotkla.

České centrum pro investigativní žurnalistiku se loni podílelo na zjištění, že východoevropské země, včetně Česka, v předchozích čtyřech letech v tichosti schválily prodej zbraní za více než miliardu eur pro blízkovýchodní státy, které jsou známé tím, že je dále posílají do Sýrie.

