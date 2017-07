Čunek vyhlásil ve Zlínském kraji stav nebezpečí. Kvůli africkému moru

„Jeví se to nezbytným. Zásadní věcí je udržet nakažená prasata v nakaženém území a nepustit tam žádná jiná,“ řekl dnes Čunek krajským zastupitelům. V zamořené oblasti veterináři nemoc potvrdili u 72 divočáků ze 115 uhynulých. Nemoc není pro člověka nebezpečná.

Kolem ohniska nákazy na Zlínsku by měl vzniknout zhruba 45 kilometrů dlouhý elektrický ohradník. Začátek stavby zřejmě bude muset investovat kraj, Čunek ale očekává, že náklady související s opatřeními ponese stát.

Ohradníky by podle něj měly zabránit, aby prasata migrovala zvenčí do oblasti ohniska nákazy. „Vytvoří se místa, kde se bude dokrmovat, aby ta prasata tam zůstala a nešla dovnitř,“ uvedl hejtman. Nadále bude také doplňována účinná látka do pachových ohradníků, které myslivci kolem zamořené oblasti osadili více než před týdnem.

Podle Čunka se dále vytipují pole, která nebudou moci zemědělci sklidit. Očekávaný zisk z úrody jim má být proplacen. Divoká prasata v ohnisku nákazy, která neuhynou na africký mor, budou pravděpodobně odchytávána do klecí. Myslivcům by měl být v ohnisku nákazy nadále zakázán odstřel divočáků. Do zamořeného území zřejmě nebudou moci chodit také lidé se psy. Mohli by nakažené divočáky vyplašit, což zvyšuje riziko šíření choroby do dalších oblastí.

„Soupeřit s černou zvěří bude dost náročné, protože je to inteligentní tvor. Bude to mít ten efekt, že všechno, co uděláme, zaplatíme my,“ řekl na zastupitelstvu bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Stanislav Mišák (ČSSD).

Podle Čunka ale budou kraji náklady spojené s mimořádným opatřením proplaceny ze zvláštní kapitoly ministerstva financí. „Potvrdit to musí ministr zemědělství. Zlínský kraj by to nemělo stát ani korunu,“ řekl Čunek. Celkové náklady, které s sebou opatření ponesou, odhadl hejtman na deset až dvanáct milionů korun.

O vyhlášení mimořádného stavu Čunka po pátečním jednání s odborníky požádal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

