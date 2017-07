Plošný lov divočáků. Stát se snaží zabránit šíření afrického moru prasat

Myslivci v celé republice budou moci lovit všechny kategorie prasat bez ohledu na jejich pohlaví. V oblasti kolem místa výskytu onemocnění bude možné lovit divočáky se zaměřovači umožňujícími noční vidění nebo za pomoci umělého osvětlení. Toto území je ohraničené dálnicí D1 od Brna směr Ostrava do Vyškova, dále pak do Olomouce po D46, z Olomouce do Lipníku nad Bečvou po D35, poté přes Ostravu a Bohumín po hranici s Polskem po D1, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna. „Navíc v této oblasti přidáváme 1000 korun zástřelného jako určitou motivaci a kompenzaci těch nákladů, které jsou s tím spojené,“ řekl Jurečka.

Lovci budou moct prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny a v odchytových zařízeních. Z každého prasete budou muset odevzdávat vzorky na vyšetření na africký mor prasat.

V oblasti zamořeného okresu Zlín se dosavadní veterinární opatření zatím nemění. Zástupci ministerstva zemědělství, veterinářů, myslivců a zemědělců dnes na Zlínsku podle Jurečky diskutovali možnosti, za jakých by v příštích dnech byl možný odlov divokých prasat také na Zlínsku.

„Samozřejmě začne probíhat sklizeň a my máme zájem na tom, abychom našli dohodu se zemědělci, jak v době sklizně postupovat efektivně. Například zvažujeme to, že některé pozemky některých plodin bychom neurčili ke sklizni, aby se tam ta černá zvěř mohla stáhnout a aby tam následně mohl proběhnout efektivní odlov,“ řekl Jurečka.

Zatímco dosud jsou zemědělci většinou zvyklí pole při žních sklízet od středu k okrajům, tak aby se zvěř mohla rozutéct, v případě zavedení nových opatření na Zlínsku by tomu bylo naopak. „Prasata by se tak stáhla na jedno místo, kde bychom se postarali o jejich odstřel,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. Případný odstřel má být podle Jurečky zajištěn ve spolupráci se Státní veterinární správou a Asanačním ústavem tak, aby byla zastřelená zvířata rychle zlikvidována a nešířila se nákaza.

Podle Hluštíka nebyl odstřel divokých prasat na Zlínsku prozatím povolen kvůli obavám z šíření nákazy africkým morem prasat do dalších regionů. „V Bělorusku se před časem pokusili divočáky v zamořené oblasti vystřílet, zvěř se ale rozeběhla a došlo k plošnému rozšíření nákazy,“ uvedl Hluštík.

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 30 potvrzených případů nákazy africkým morem prasat na Zlínsku. Od středy tak přibyl jeden případ u divočáka nalezeného v katastru zlínské místní části Lužkovice. Od vypuknutí nákazy téměř před třemi týdny bylo na Zlínsku nalezeno 49 uhynulých prasat. V 16 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření dvou vzorků se čeká.

