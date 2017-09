Britská policie zatkla muže kvůli útoku v metru. Nejvyšší stupeň ohrožení trvá

„Ačkoli nás těší dosažený pokrok, vyšetřování stále pokračuje a nejvyšší stupeň ohrožení zůstává,“ uvedl v prohlášení koordinátor protidrogové policie Neil Basu, jehož cituje agentura Reuters. Policie podle něj nebude z taktických důvodů o podezřelém sdělovat žádné podrobnosti.

Útok byl spáchán v pátek ráno ve vlaku metra ve stanici Parsons Green, kde částečně explodovala podomácku vyrobená nálož a zranila 29 lidí. Po útočníkovi pak začaly inteznivně pátrat stovky policistů.

