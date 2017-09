Britská policie údajně zná pachatele útoku v londýnském metru

Šéf policejní protiteroristické jednotky Mark Rowley na krátké tiskové konferenci obyvatele Londýna vyzval, aby byli bdělí a aby zachovali klid. Zároveň požádal očité svědky incidentu, který se odehrál v povrchové stanici Parsons Green na jihozápadě Londýna. aby policii poskytli informace, ať už ve formě přímého svědectví či v podobě videonahrávek a fotografií z místa činu. Řada takových záběrů se již objevila na sociálních sítích.

Londýnský starosta Sadiq Khan oznámil, že metropolitní policie posílí svou přítomnost v dopravních prostředcích i na klíčových místech hlavního města.

O případu je průběžně informována premiérka Theresa Mayová, která také předsedala zvláštnímu krizovému výboru (COBR), narychlo svolanému na 14:00 SELČ.

„V myšlenkách jsem se zraněnými z (stanice) Parsons Green a se členy zásahových týmů, kteří opět reagují rychle a statečně na pravděpodobný teroristický incident,“ prohlásila Mayová.

Výbušnina, která způsobila explozi v londýnském metru:

Podle fotografií na sociálních sítích byla bomba umístěná v plastovém kýblu v tašce ze supermarketu. Podle listu The Daily Telegraph se zřejmě několik lidí zranilo v tlačenici, když dav v panice utíkal z místa neštěstí.

Na snímcích možného zdroje exploze je vidět, že z podezřelé tašky na podlaze vagonu trčí dráty. Agentuře Reuters jeden ze svědků řekl, že na místě viděl příslušníky jednotky specializované na bomby a také členy protiteroristického policejního útvaru.

Parsons Green byla evakuována a uzavřena. Úřady na místo vyslaly 50 hasičů a velký počet policistů, informoval list Evening Standard. Kvůli incidentu také přestala jezdit linka mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

Britské bezpečnostní složky identifikovaly podezřelou osobu v souvislosti s dnešním útokem v londýnském metru. Informovala o tom s odvoláním na své zdroje zpravodajská televizní stanice Sky News. Totožnost podezřelého údajně zjistila na základě vyhodnocení záběrů z bezpečnostních kamer.

Televize rovněž uvedla, že bomba byla napojena na časovací zařízení a zařízení patrně selhalo.

Britská premiérka Theresa Mayová řekla, že výbušné zařízení v londýnském metru mělo způsobit „enormní škody“. Oficiální stupeň ohrožení terorismem zůstává podle ní zatím na druhém nejvyšším stupni.

Dnešní teroristický útok v povrchové stanici londýnského metra Parsons Green si vyžádal 22 raněných. Bomba zjevně neexplodovala, jak bylo zamýšleno, ale pouze vytvořila ohnivou kouli a několik lidí popálila. V souvislosti s útokem zatím nebyl nikdo zadržen.

Prázdný vlak londýnského metra zasažený dnešní explozí zůstává ve vylidněné povrchové stanici Parsons Green na jihozápadě Londýna. Soupravu prohledávají experti v bílých kombinézách, ukázala televize Sky News. Policisté zároveň vyslýchají svědky incidentu, který úřady označily za teroristický čin.

Londýnská policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula uzavřené oblasti na jihozápadě Londýna, kde se událost kolem 09:30 SELČ odehrála. Na sociálních sítích se mezitím objevily videonahrávky zachycující zvědavce, jak si krátce po explozi uvnitř vagonu prohlížejí dýmající zavazadlo.

Taška podle dosavadního vyšetřování obsahovala improvizovanou nálož, která ale zcela nevybuchla, což patrně zabránilo většímu krveprolití

Dnešní teroristický útok v londýnském metru spáchali lidé, o kterých londýnská policie věděla. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump. Britské úřady ovšem dosud nic takového neuvedly a média o tom zatím ani nespekulují.

„Další útok v Londýně od ztraceného teroristy. Tohle jsou nemocní a dementní lidé, kteří byli v hledáčku Scotland Yardu. Musí být proaktivní!“ napsal Trump na adresu londýnské policie.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!