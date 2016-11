Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #29

Divadlo s akcentem

Milovníci divadla by si neměli nechat ujít mezinárodní festival Akcent, který je plném proudu v divadle Archa. Festival překračující hranice umělecké tvorby spojuje divadlo s dokumentem sociálních problémů a současného politického dění. Poválečný svět zvrácených hodnot podle románu Ágoty Kristóf Velký sešit ztvární páteční britská inscenace The Notebook. Náš tip je sobotní představení o strachu ze stále rostoucí moci čínské centrální vlády Made in Macau 2.0, po kterém následuje tématická diskuze s tvůrci a odborníky. A když dorazíte s předstihem, můžete se vydat s ředitelem divadla do útrob a zákulisí Archy na komentovanou procházku.

V divadle Archa odstartuje mezinárodní divadelní festival. (zdroj: prague-up calendar)

Zvukové krajiny v Neone

Holešovický klub Neone v sobotu hostí komornější klubovou záležitost Come In. Organizátoři vybrali z polských vod mladé progresivní techno scény producenta a specialistu na živé sety Michala Jablonskiho, který vás vypraví do svých dystopických zvukových krajin zahalených do polyrytmických zvuků a snového ambientu. Headlinera podpoří domácí špička a atmosféru dotvoří světelné instalace.

Zažijte víkendové techno v Neon. (zdroj: prague-up.com)

Kino protinožců

V kinech Lucerna a Ponrepo se můžete aspoň alespoň na chviličku zahřát a přenést do země protinožců. Od pátku bude probíhat festival současné australské a novozélandské kinematografie, na kterou v české distribuci těžko narazíte. Kontinent s neobyčejnou tradicí původních kultur představí žhavé filmové novinky i kultovní klasiky. Připraven je i doprovodný program, cestovatelská přednáška a degustace australského vína.

Zahřejte se australskými filmy. (zdroj: prague-up.com)

Bitcoinový blešák

Už jste někdy platili bitcoinem na trhu? Paralelní Polis si pro vás na neděli přichystalo tak trochu netradiční blešák. Secondhand věcí z druhé ruky - něco na sebe, na čtení, do uší, do kompu nebo k bastlení, ale pouze za bitcoiny. Pokud jste začátečník, tohle je ideální příležitost a místo, kde bitcoinony vyzkoušet, něco koupit, něco prodat. Na místě si můžete hotovost jednoduše vyměnit za bitcoiny a třeba seženete netradiční dárek pod stromeček.

Už jste někdy na blešáku platili bitcoinem? V Paralelní Polis to můžete vyzkoušet (zdroj: prague-up.com)

Z pokoje do pokoje

V opuštěném paláci v pražské Cihelné ulici je do neděle poslední možnost navštívit každoroční přehlídku mladého umění Pokoje. Prázdné místnosti ožily pod rukama studentů pádesáti tří ateliérů vybraných českých vysokých uměleckých škol. Každý ateliér dostal k dispozici právě jeden prázdný pokoj, který upravil dle své fantasie. Výsledem je bohatá site-specific výstava mladých umělců. A pokud by se vám nechtělo z tepla artového pokojíčku, zůstaňte na sobotní closing party.

Containall zve na mladé, nové umění. (zdroj: prague-up.com)

