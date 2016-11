Z trojské ZOO do Podbaby by mohla jezdit lanovka

Nyní má zoo sedačkovou lanovku ve svém areálu, v Praze také jezdí lanovka na Petřín. V minulosti se uvažovalo například o lanovce přes Prokopské údolí nebo ze Smíchova na Pankrác.

Ropid nyní bude hledat dodavatele, který takzvanou studii proveditelnosti vyhotoví. „Studie by měla zodpovědět, jak by měla lanovka vypadat, o jaký typ by se jednalo a jakou by měla mít kapacitu. Rovněž zodpoví, zda ji vůbec lze stavět,“ řekl Tomčík.

Ve studii by mělo být rovněž uvedeno, kde by byly stanice a kudy by vedla trasa lanovky. Vyčíslit by v ní měli odborníci i náklady na její vybudování. „Musíme zjistit, zda by se to vůbec vyplatilo. Pokud ano a město by se rozhodlo ji vybudovat, byla by v systému pražské integrované dopravy a platily v ní jízdenky a kupony MHD,“ řekl Tomčík.

V současné době podle Tomčíka Ropid ani město další lokality pro stavbu lanovek nehledají. „V tuto chvíli se o žádném dalším místě diskuse nevede,“ řekl.

Plánů na vybudování lanovky v hlavním městě bylo v minulosti hned několik. Jedním z nich byl například v roce 2008 nápad na stavbu lanové dráhy od smíchovského lihovaru přes řeku na Pankráckou pláň. Radnice Prahy 5 rovněž uvažovala o lanovce překlenující Prokopského údolí z Nových Butovic na Barrandov. Praha 7 zase plánovala lanovku z Holešovic k zoo. Žádná z nich nebyla postavena.

