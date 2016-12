V Praze podraží v příštím roce voda, cena plynu a elektřiny zůstane stejná

Cena vody v metropoli by mohla stoupnout o 2,97 procenta. Pražané by tak platili 87,71 koruny za metr krychlový místo dosavadních 85,18 koruny. Podle návrhu, který mají radní projednávat, by měli lidé zaplatit na vodném 48,74 koruny za metr krychlový a na stočném 38,97 koruny za metr krychlový. Cena vody by se tak zvýšila asi o dvě koruny a stočného o zhruba 50 haléřů.

Mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec řekl, že cena elektřiny v základních tarifech společnosti zůstane příští rok stejná jako letos. „Platí ale, že více než polovina zákazníků má nějaké akční tarify, které jsou proti standardním výhodnější už nějaký čas,“ podotkl.

Pražská plynárenská slibuje, že odběratelům cenu plynu v roce 2017 sníží. „Konkrétnější informace budeme komunikovat začátkem roku. U plynu i elektřiny pracujeme na nových produktech, které zákazníkům přinesou zajímavou úsporu oproti současným cenám,“ uvedl mluvčí firmy Miroslav Vránek. Energetický regulační úřad, který stanovuje asi pětinu ceny plynu a polovinu ceny elektřiny, v listopadu uvedl, že lidé by měli příští rok ušetřit za plyn v průměru tři až pět procent.

Stagnace cen

Největší dodavatel tepla v metropoli, Pražská teplárenská (PTAS), která dodává teplo více než 220 tisícům odběratelům, očekává stagnaci cen. „Průměrná cena tepla se prakticky nemění pro domácnosti, které jsou zásobovány z plynových zdrojů (Holešovice, Lhotka-Libuš). Odběratelům v ostatních lokalitách, které jsou zásobovány zejména uhelnými zdroji, se průměrná cena zvyšuje o 1,9 procenta,“ uvedla firma. Pro domácnost s průměrnou spotřebou 30 gigajoulů za rok se tím podle ní zvýší náklady o 30 korun měsíčně.

Letos v březnu PTAS prodala svou dceřinou společnost Pražská teplárenská LPZ francouzské firmě Veolia Energy, která tím získala kotelny a výtopny na levém břehu Vltavy s výjimkou Holešovic a Letné. Nového dodavatele tepla tak získalo na 45 tisíc domácností. Mluvčí Veolia ČR Marcela Dvořáková řekla, že společnost Veolia Energie Praha pro příští rok předpokládá v Praze v porovnání s letoškem pokles průměrných cen tepla. Přesnou výši ale nespecifikovala.

Ceny MHD zůstavají stejné

Zvyšovat se nebudou ceny ani v pražské MHD. Vedení města loni snížilo cenu roční jízdenky MHD o 1100 korun na 3650. Cena jízdenek by se měnit neměla. „V tuto chvíli nevíme o tom, že by se cena měla měnit. Vždy ale záleží na rozhodnutí města,“ řekl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.

Stejné částky jako letos budou Pražané platit i za svoz odpadu. „Nemám informaci o tom, že by se v roce 2017 měla cena za svoz odpadu měnit,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ceny se odvíjí od velikosti nádoby a frekvence svozu a pohybují se od 86 korun do několika tisíc.

