PVS pošle do vodohospodářské infrastruktury téměř dvě miliardy

Peníze jsou určené jak na nové projekty, tak investiční akce, které už začaly. Částka vychází z předpokládaného zisku na vodném a stočném. Vodovodní síť sice spravuje PVS, vodu ale Pražanům dodávají Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které vlastní firma Veolia, a vodovodní síť mají pronajatou.

„Není to pouze havárie vodovodu na magistrále, která prokazuje, že je třeba zvýšit tempo oprav, abychom v maximální míře předešli dalším možným problémům. Není žádným tajemstvím, že stovky kilometrů vodovodů i kanalizace jsou již desítky let staré, přičemž reálný stav zhoršují nekvalitní materiály používané během 80. let stejně jako absence obnovy z 90. let,“ uvedl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

Nepřehlédněte:

V příštím roce správce vodohospodářské sítě opraví například vodovodní řad v Táborské ulici, v níž se bude opravovat tramvajová trať. Rekonstrukce čeká Suchdolskou ulici v Praze 6, Šmilovského a Varšavskou ulici v Praze 2 nebo Klapkovu ulici v Praze 8. Kanalizace se bude opravovat v Koněvově ulici v Praze 3, v ulicích Na Bendovce a U Skalky v Praze 8 či v Rybníčkové v Praze 13. Kromě toho PVS investuje do oprav takzvaných vodoměrných šachet.

Peníze půjdou i na už započaté opravy. Mezi nimi jsou opravy vodovodů na území Prahy 2, 6, 8 nebo 9. Rekonstrukce se provádí rovněž ve vodárně v Podolí a Káraném nebo v čistírnách odpadních vod v Nedvězí, Miškovicích a Uhříněvsi-Dubči. PVS z peněz také doplatí některé stavby, které jsou už zcela hotovy. „Město prostřednictvím PVS investuje do obnovy vodovodů a kanalizací opravdu vysoké částky. Vzhledem k historicky vzniklé celkové zanedbanosti infrastruktury se ale budu snažit tuto částku ještě navýšit,“ sdělila radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Půl miliardy na čističku

V rozpočtu si PVS ponechá také rezervu, z které bude čerpat peníze při mimořádných událostech. Na příští rok je to 34,5 milionu korun.

Z celkové částky na opravy má být 550 milionů korun vyčleněno na dostavbu Ústřední čistírny odpadních vod. Zda se tak stane, není jasné. PVS by podle Žejdlíka peníze raději použila na opravy. Na letošek měla PVS plánovány investice 2,329 miliardy, z toho je k 31. říjnu proinvestováno 1,77 miliardy korun. Průměrně PVS v posledních letech investovala 1,4 miliardy korun ročně.

Dále čtěte: