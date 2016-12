Trhy na „Jiřáku“ mají nového provozovatele. Slíbil slevy seniorům

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět zájemců. Stávající smlouva končí současnému provozovateli trhů k 31. prosinci. Komise hodnotila především celkovou koncepci farmářských trhů, organizaci a personální zajištění. Zabývala se rozsahem a skladbu sortimentu a dodavatelů, doprovodným programem a zkušenostmi s pořádáním obdobných akcí.

„Chceme, aby farmářské trhy na Jiřáku úspěšně pokračovaly jako doposud a aby lidem nabídly ještě lepší sortiment a nové služby, které trhy oživí a zvýší jejich atraktivitu. Vítězná nabídka toto všechno splňuje a já věřím, že se lidé mají na co těšit,“ uvedl zástupce starostky Alexander Bellu (ODS). Farmářské trhy o rozsahu 22 stánků budou v provozu ve stejné dny jako dosud, tedy ve středu, čtvrtek, pátek a v sobotu.

Návštěvníci budou moci nově hlasovat pomocí žetonu o „Značku ověřeného farmáře“, pro drobné farmáře bez větší produkce bude k dispozici smíšený stánek. Nový provozovatel uvažuje i o roznášce farmářských produktů do okolních restaurací nebo přímo do domácností, přislíbil navíc dovoz čerstvého ovoce a zeleniny do sociálních zařízení pro seniory či do základních škol na území městské části.

Firmy budou moci podle radnice Prahy 3 využít například program Zdravá snídaně aneb Snídaně do firmy. Součástí trhů mají být po konzultaci s žižkovskou radnicí malé kulturní akce a workshopy.

