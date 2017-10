Taxikáři kvůli Uberu blokovali letiště. Jednání s primátorkou zkrachovalo

Na podporu pražských kolegů vyjelo i 70 vozů taxi po městském okruhu v Brně, kde soud Uber zakázal. Dispečinky taxi, které mají smlouvu s pražským letištěm, se k protestům nepřipojily, prý je blokáda silnice také poškozuje.

Pro Uber v současné době jezdí v Praze na 2000 šoférů. Většina z nich pak pracuje pro službu UberPop, kterou společnost označuje za placenou spolujízdu, uvedla mluvčí společnosti Miroslava Jozová. Podle starších údajů magistrátu je v Praze na 5000 taxikářů.

Taxikáři chtějí vyvíjet nátlak na instituce a současně dát lidem na vědomí, že služby Uberu podle nich porušují zákony. Vadí jim zejména to, že pro podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.

Podívejte se na blokádu letiště:

Ještě před zahájením dnešního protestu se sešla se zástupcem sdružení taxikářů primátorka Adriana Krnáčová, řešení ale nenašli. Krnáčová zopakovala, ať se obrátí na stát, protože hlavní město v souvislosti s tzv. sdílenou ekonomikou nevyužije svou zákonodárnou pravomoc.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold uvedl, že úřad připravuje návrh změny zákona, která by umožnila postavit na roveň mobilní aplikaci a klasický taxametr. Podrobnosti k legislativní změně, včetně způsobu, jakým by stát kontroloval záznamy jízd a výši odvedené daně, by měly být zřejmější po čtvrtečním jednání pracovní skupiny na Úřadu vlády. Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) na sociálních sítích uvedl, že chce navrhnout nahrazení taxametrů chytrými aplikacemi. Současně by museli řidiči Uberu dodržovat podmínky jako taxikáři. Taxikáři zrušení taxametrů však považují za nesmysl, protože jsou spolehlivé a mobilní aplikace je podle nich nemohou nahradit.

Taxikáři zahájili v Praze svou protestní jízdu kolem 10:30 a vybrali si pro ni trasu od Lipské ulice směrem na letiště, zpět kolem hotelu Marriott na Lipskou a opět nájezdem před Evropskou na Lipskou. Podle Bednáře se do akce v Praze zapojilo 1000 až 1200 taxikářů, policie čísla o počtu účastníků protestu nemá.

Policisté monitorovali situaci v okolí letiště po celou dobu protestu a podle vývoje tam situace některé silniční úseky krátkodobě uzavírali a dopravu odkláněli. Poté se policisté přesunuli k magistrátu, kam krátce po 14:00 přijela část protestujících taxikářů a za neustálého troubení zhruba hodinu kroužila kolem náměstí.

Během protestu policisté řešili několik případů, kdy řidiči podle mluvčího Jana Daňka bezdůvodně omezovali plynulost silničního provozu. Uložili deset pokut na místě, dva přestupky ohlásili magistrátu a kvůli neuposlechnutí jejich výzvy pak předvedli na služebnu 48letého řidiče volkswagenu. Vozidlo nechali odtáhnout.

Letiště kvůli protestu zřídilo informační centrum, kde cestujícím radilo s problémy v dopravě. Jeho zástupci současně vyzvali cestující, aby s těmito problémy počítali a nechali si před odletem dostatečnou časovou rezervu i pro možné komplikace. Pokud přece jen někomu spoj uletěl, byly v kontaktním centru počítače, kde si cestující mohli najít náhradní let. Evropská pravidla ochrany spotřebitele ale neřeší situaci, kdy kvůli stávce nebo protestům cestující nestihne odlet. Letiště ani dopravci pak nejsou povinni cestujícím poskytovat jakékoliv kompenzace.

Blokádou pražského letiště pražští taxikáři protestovali už dříve: 15. června 1994 - Pražští taxikáři na protest proti postupu pražského magistrátu a primátora Jana Koukala při udělování licencí pro provozování taxislužby vyjeli do pražských ulic a způsobili na několik desítek minut neprůjezdnost magistrály před Hlavním nádražím. 12. prosince 1996 - Taxikáři ve zhruba 120 vozech zablokovali na pět hodin brzy ráno část magistrály u Hlavního nádraží. Protestovali proti „netečnosti magistrátu, který prý přehlížel praktiky“ firmy Thorges vybírající poplatky za lukrativní místa v centru města. Údajné vydírání ze strany Thorgesu řešily soudy, o definitivním verdiktu ale média neinformovala. 5. května 1999 - Asi 500 řidičů pražských taxislužeb se sjelo na Letenskou pláň na protest proti omezené platnosti zkoušek z místopisu a právních předpisů a půlroční lhůtě opravných zkoušek. Nelíbily se jim ani údajně příliš složité testy. 5. září 2001 - Část taxikářů se přidala k protestní blokádě ministerstva dopravy, kterou vyhlásili nespokojení zástupci autoškol a sdružení dovozců ojetých vozů. Taxikáři protestovali mimo jiné proti údajně příliš častému opakování zkoušky z místopisu. Červen 2005 - Údajně porouchané vozy taxislužby několikrát zablokovaly vjezd na parkoviště u ruzyňského letiště. U příjezdu se následně vytvořila zhruba dvoukilometrová řada čekajících aut, po deseti minutách taxikáři odjeli. Taxikáři protestovali proti novému řešení příjezdů před terminál. Leden 2006 - Řidiči taxi opakovaně protestovali pomalou jízdou u letiště v Ruzyni. Požadovali zrušení výběrového řízení na provozovatele letištního stanoviště taxislužby. Domáhali se toho, aby tamní stanoviště sloužilo všem provozovatelům taxi, kteří splní předem určené podmínky. 1. října 2008 - Řidiči některých taxislužeb se snažili blokovat příjezd k ruzyňskému letišti. Podle předsedy Odborového sdružení Taxi Praha Pavla Jelínka byl provoz znemožněn pouze řidičům společnosti AAA Radiotaxi, protože jim smlouva s letištěm vytváří monopol. 5. prosince 2008 - Mariánské náměstí, na kterém sídlí pražský magistrát, a okolní ulice zhruba na hodinu zablokovala vozidla některých pražských taxislužeb. Taxikáři protestovali proti systému stanovišť, které zavedlo hlavní město a které mohou využívat jen někteří řidiči. 7. března 2012 - Několik desítek taxikářů během protestní jízdy zablokovalo svými auty ulice kolem pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Taxikáři tak chtěli podpořit výzvu za zavedení minimálních cen za kilometr jízdy v hlavním městě. Vedení Prahy ale jejich návrh odmítlo. 7. července 2015 - V centru protestovaly stovky taxikářů proti plánu primátorky Adriany Krnáčové (ANO) zpřísnit zkoušky pro řidiče taxi a všechny je přezkoušet. Taxikáři se sešli na Strahově, odkud vyrazili kolem ministerstva financí a dopravy až k magistrátu. Způsobili problémy v dopravě. 1. září 2015 - Na Strahově se sešlo několik stovek taxikářů, podle pořadatelů až 500. Chtěli na protest projet Prahou, asociace ale jízdu odvolala na základě jednání na pražském magistrátu, kde jim bylo přislíbeno zvýšení maximální ceny za kilometr jízdy taxíkem. 8. února 2016 - Téměř osm hodin blokovali taxikáři pražskou magistrálu. Asi 200 aut zůstalo ráno stát u hlavního nádraží, průjezdný byl jen jeden jízdní pruh v obou směrech. Žádali konec nelegálních taxislužeb fungujících přes mobilní aplikace jako Uber, protestovali i proti nejvyšší povolené ceně za kilometr a hrozbě přezkoušení z místopisu a zkoušek z cizího jazyka. 2. října 2017 - Pražští taxikáři zorganizovali pomalou protestní jízdu, kterou chtějí blokovat příjezd na Letiště Václava Havla v Ruzyni, a protestovat tím proti službám typu Uber.

