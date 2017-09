Krnáčová: S Uberem nic nezmůžu

„To je úlohou těch, kteří vytvářejí zákony, a to je v tomto případě ministerstvo průmyslu a obchodu, které musí stanovit co je a co není sdílená ekonomika a jak se máme stavět ke službám, jako je Uber,“ zmínila primátorka.

David Bednář ze Sdružení českých taxikářů v pondělí před letištěm požadoval, aby primátorka přiměla Uber dodržovat zákony, nebo ho zastavila. Jinak podle něho taxikáři vyhlásí „generální stávku“ a budou blokovat komunikace. Pondělního protestu se podle policie zúčastnilo kolem 70 taxikářů, organizátoři mluví o 400 lidech.

Jediné, co může město podle Krnáčové dělat, je provádět kontroly. „Sama si uvědomuji, že kontroly nejsou řešením problému, ale jeho důsledkem,“ dodala. Stejnou záležitost navíc bude muset Praha řešit s ubytovací službou Airbnb, kde se také problém stupňuje. „Máme tu populární služby, které jsou v mnoha ohledech pro lidi přínosem, ale dokud nebude legislativa, tak stále budou i jádrem sporů. Nejde o to, ty služby zakazovat, ale je nutné vytvořit férové podmínky, které nebudou nikoho zvýhodňovat,“ uvedla Krnáčová.

Pražští taxikáři navíc podle primátorky magistrát s žádostí o jednání kvůli problematice Uberu nekontaktovali.

Uber v Česku působí tři roky, nyní ale pouze v Praze. Původně fungoval i v Brně, kvůli soudním sporům však přerušil činnost. Praha nemůže podle vedení radnice postupovat podobným způsobem jako Brno z důvodu, že předběžné opatření mohl dát magistrát maximálně půl roku po vzniku problému, a ten dávno uplynul.

Spory mezi dopravci vadí provozovateli letiště, které usiluje o to, aby se nedotkly cestujících. Taxikáři před největším tuzemským letištěm protestovali už v pátek. Chodili po parkovištích kolem terminálů a na auta spadající pod Uber lepili samolepky s tvrzením, že jde o nelegální transport. Na různých místech na letišti také rozmísťovali anglicky psané letáky, jejichž cílem bylo odradit cizince od používání Uberu.

Společnost Uber uvedla, že řidičům doporučila, aby se v případě incidentů obraceli na policii. „V situacích, jako je tato, je nejdůležitější bezpečnost všech našich uživatelů,“ sdělila mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

Vedle pražského letiště protesty vadí také společnosti Taxi Praha, jež je jedním ze dvou oficiálních partnerů zajišťujících taxislužbu pro letiště. Podle jednatele firmy Patrika Altmana sice společnost důvody taxikářů chápe, preferovala by ale kultivovanější formu. „Protesty na ulici vždy otočí veřejné mínění proti taxikářům,“ uvedl Altman. Vadí mu nicméně současný stav, kdy Uber a další firmy, které se označují za mobilní platformu pro sdílenou ekonomiku, mají proti klasické taxislužbě mnohé úlevy.

Řidičům taxi zejména vadí to, že za Uber jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem. Podobně se k jednání řidičů Uberu staví i pražský magistrát. Za prvních osm měsíců město zkontrolovalo 106 řidičů Uberu a uložilo pokuty za 725 tisíc korun.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci. Vydělávají si jízdou ve vlastním autě. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky.

Společnost Uber v první polovině letošního roku v hlavním městě přepravila o 340 procent více lidí než ve stejném období loni, konkrétní počet uskutečněných jízd nechce sdělit.

