Praha opraví úsek metra u Pražského povstání za 18 milionů

O tomto a příštím víkendu dělníci vymění pražce v 250 metrů dlouhém oblouku za stanicí Pražského povstání směrem na Vyšehrad. „Akce začala v sobotu v 1:15 hodin ráno, do pondělních 3:50 musí být hotovo. O tomto víkendu se vymění každý druhý pražec, příští týden přijdou na řadu ty zbývající,“ uvedl vedoucí provozu traťového hospodářství Dopravního podniku hlavního města Prahy Ivan Přibyl. Ve třech směnách na výměně pracuje nepřetržitě celkem 60 zaměstnanců.

Staré dubové pražce jsou penetrované, musí se proto ekologicky zlikvidovat. Podle Přibyla vyjde likvidace jednoho pražce zhruba na 600 korun. Na trase C v úseku Florenc - Kačerov jsou tyto pražce od roku 1972, dva roky před zahájením provozu. „Nelze říct, že by jízda po starých pražcích byla nebezpečnější. Ale každopádně je to mnohem náročnější na údržbu. Betonové pražce jsou upevněny speciální pružnou hmotou. Jízda po nich je pak tišší a klidnější,“ doplnil Přibyl. Zhruba do poloviny listopadu bude v tomto úseku omezena rychlost jízdy na 40 km/h, za normálních okolností je dvojnásobná.

Na trasách A a C pražského metra bylo původně asi 36 tisíc dřevěných pražců, na trase B mají koleje bezpražcové upevnění. Na trase A se to týká úseku Dejvická - Jiřího z Poděbrad, na trase C je to část trati mezi Florencí a Kačerovem. Podle Přibyla jich zbývá vyměnit ještě zhruba 25 tisíc na úseku téměř 22 kilometrů. „Na céčku je komplikovanější zabezpečovací zařízení, proto je k výměně potřeba výluka. Na trase A se dají pražce měnit i v noci během pravidelného přerušení provozu,“ dodal Přibyl.

Od sobotního rána do ukončení v provozu v neděli je mezi stanicemi Muzeum a Kačerov výluka, dopravu zajišťuje autobusová linka XC. Druhá část výluky je naplánována od 28. do 30. října. Během ní budou rovněž vyměněny kolejnice v úseku Budějovická - Pražského povstání.

