Praha chystá rozsáhlé opravy chodníků. Investuje do nich 326,3 milionu

„V Praze se dlouhodobě neutěšený stav chodníků řešil pouze ad hoc, lidově řečeno se látaly jen nejhorší díry, což mělo za následek stížnosti občanů,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek. Nyní by se měla situace skokově zlepšit, dodal.

Rekonstrukce se budou týkat asfaltových povrchů i dlážděných chodníků. Kromě samotného povrchu budou opraveny konstrukční vrstvy chodníků.

Nejvyšší počet oprav by se měl uskutečnit na území městské části Praha 5, a to až v 31 ulicích. Nejrozsáhlejší oprava tu bude v ulici Na Hřebenkách, kde město nechá opravit 1060 metrů čtverečních chodníku. Na druhém místě v počtu opravených míst je Praha 8, kde se chystá rekonstrukce na 19 místech, na území Prahy 9 to je 17 ulic. Nejrozsáhlejší opravy čekají Zenklovu ulici v Praze 8, kde by měli dělníci opravit 8000 metrů čtverečních povrchu. V řádu tisíců metrů čtverečních se bude opravovat rovněž v Ocelíkově v Praze 14, kde to bude 3240 metrů čtverečních chodníku.

Pokud nepatří chodníky soukromým vlastníkům, za město je spravuje Technická správa komunikací. Městě běžné opravy financuje buď přímo přes TSK, nebo poskytne finance radnicím, které opravy objednají.

Čtěte také:

Radotínská radnice investuje 15 milionů do sídliště

Praha pošle městským částem desítky milionů korun