Praha 5 chce získat Vidouli, plánuje volnočasový areál

Radnice Prahy 5 chce získat do své správy pozemky, které jsou v lokalitě stolové hory Vidoule. Městská část by ráda na kopci viděla volnočasový areál. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v rukách různých soukromých vlastníků, zahájí jednání, která povedou k jejich výkupům či směnám. Rozhodnutí už schválili zastupitelé městské části. Podle návrhu Prahy 5 by měla pozemky získat Praha, která je převede do majetku radnice.