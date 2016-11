Praha 5 chce stavět novou hokejovou halu, zaplatí ji soukromý investor

Má jít o nízkonákladovou a nízkorozpočtovou stavbu. „Osobně považuji úmysl za přínosný. Vnímám totiž velký nedostatek možností, kde se v Praze ledovému sportu úzce věnovat - či si jen tak zajít s rodinou, kamarády či se školou zabruslit. Navíc jakákoliv podpora sportu dětí a mládeže je důležitá, takže této věci budu vždy a rád nápomocen. Více příležitostí ke sportu zároveň nabízí i více příležitostí k nalezení talentů, což nás, coby hokejový národ, bude jistě zajímat,“ uvedl starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Investor podle radnice navrhl pro stavbu dvě lokality, Barrandov a Jinonice. Na Barrandově by hala stála v ulici V Remízku místo stávajících kurtů a hřišť, ale se zachováním fotbalového hřiště a atletické dráhy. V Jinonicích by sousedila se sportovním areálem Základní a Mateřské školy Tyršova, kvůli stavbě by došlo k posunutí dětského hřiště. Další tipy na lokality mohou dát občané Prahy 5 v anketě na webových stránkách radnice.

Samotné provedení haly může být podle Prahy 5 jednoduché, ale i složitější s větší nabídkou a vybaveností. Variantní může být i provoz haly, a to celoroční či osmiměsíční. Hala by měla být k dispozici nejen pro tréninky a utkání mládežnického hokeje, ale i pro širokou veřejnost, tedy pro běžné bruslení či výuku škol.

Na vybudování haly by mohl spolupracovat i Český hokejový svaz. „Pomohli bychom s metodikou i programy. S výstavbou nízkonákladových hal máme své zkušenosti. Naše role by v tom byla ale pouze poradní,“ sdělil serveru Euro.cz manažer Českého svazu ledního hokeje Milan Hnilička.

