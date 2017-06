Ministerstvo financí: Připojení státu k žalobě ohledně Písnice nedává smysl

CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků. Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim. Stát přes ministerstvo financí vlastní v ČEZ asi 70procentní podíl. V žalobě nájemníci tvrdí, že nemovitosti ČEZ nikdy platně nenabyl, takže je teď nemůže ani prodávat.

„Ministerstvo financí (MF), které ve společnosti (ČEZ) zastupuje zájmy České republiky, má za to, že ČEZ nabyl byty před více než 25 lety v souladu s tehdejším právem. Připojení se k žalobě by nedávalo smysl ani s ohledem na institut vydržení,“ konstatovalo ministerstvo. Ministr Pilný uvedl, že rozhořčení nájemníků, kteří doufali, že své byty budou moci odkoupit, chápe. Zaorálkův požadavek, aby se Česko připojilo k žalobě na společnost, kterou většinově vlastní, ale považuje za absurdní.

„Management ČEZ ujistil zástupce MF, že byty kupují dvě fyzické osoby, jejichž vlastnická struktura je transparentní a veřejně dohledatelná. Z celkového počtu 700 bytů, má pouze 150 bytů sjednaný nájem na dobu určitou. Zbytek nájemníků ho mají na dobu neurčitou, a nemusí se tak obávat bezprostředního zvyšování nájmu,“ uvedlo ministerstvo financí.

Žalobu nájemníků označilo ministerstvo za jejich právo. „Když svou argumentaci u soudu prosadí, pak bude soudem určeno, že byty náleží státu, a to bez ohledu na skutečnost, zda stát je či není účastníkem tohoto řízení,“ stojí v tiskové zprávě. Zájem státu tak podle úřadu není ohrožen a není důvod k unáhleným krokům. Připojení resortu k žalobě by znamenalo, že by musel vystupovat před soudem s argumenty, které zpochybňují vlastnictví společnosti ČEZ, žádné však podle ministerstva nepřinesl ani Zaorálek.

Pilný označil za nekorektní i Zaorálkova slova o roli ministerstva financí na valné hromadě společnosti ČEZ. „Ještě nedávno (ministři ČSSD) protlačili bezprecedentní usnesení, ve kterém nekriticky souhlasí s managementem společnosti a zástupce České republiky jako hlavního akcionáře zbavili možnosti o čemkoliv rozhodovat,“ uvedl Pilný.

