Městské části nestihly schválit rozpočet. Rok začnou finančním provizoriem

Městské části dostanou od Prahy dohromady 4,24 miliardy korun, což je asi o 1,683 miliardy více než letos. Mimo jiné dostanou vyšší částku na jednoho žáka - ze současných 1360 korun se zvýší na 2000 korun. Na jednoho obyvatele radnice dostávají 2900 korun, do loňského roku to bylo 2500 korun.

Některé městské části se nechtěly spolehnout na to, že rozpočet metropole projde v navrženém znění. „Protože dopředu nevíme, kdy a zda vůbec hlavní město schválí rozpočet a tedy i výši příjmů městské části, předkládáme zastupitelstvu rozpočet až na prvním zasedání v daném roce,“ řekl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS). To by mělo být v únoru.

Podobně s rozpočtovým provizoriem do ledna počítá Praha 5, která ho schválila dva dny před hlasováním o rozpočtu na magistrátu. Také Praha 7 chce rozpočet přijmout v lednu. Do března bude s jednou dvanáctinou letošního rozpočtu na měsíc, jak stanoví pravidla rozpočtového provizoria, hospodařit i Praha 9, Praha 12 či Praha 15.

Do nového roku s provizoriem vstoupí také Praha 10, tam zatím není jasné, kdy půjde rozpočet na jednání zastupitelstva. Podle starosty Prahy 8 Matěje Fichtnera (ANO) nestihne nejspíš rozpočet schválit ani Praha 8. „Důvodem je to, že se rozpočet nestihne projednat v koalici,“ sdělil.

Ostatní velké městské části, tedy Praha 1 až Praha 22, mají do konce roku ještě naplánované jednání zastupitelstva, které by mohlo rozpočet pro příští rok schválit.

Hlavní město Praha bude v příštím roce hospodařit s výdaji 62,2 miliardy a příjmy 47,2 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například ze státních příspěvků, které dostává během roku mimo jiné v oblasti školství. Návrh rozpočtu dnes schválili pražští zastupitelé. Na investice má jít přes 15 miliard, což je o asi dvě miliardy více než letos. V rozpočtu pro rok 2016 město počítalo s příjmy 43,6 miliardy a výdaji 58,7 miliardy korun. V prvním pololetí město hospodařilo s přebytkem 7,3 miliardy.

