Město tratí kvůli Rittigovým restauracím miliony, tvrdí Piráti

Borský gastro provozuje tři restaurace v městem vlastněných budovách, a to Restaurant Můstek v ulici Na Můstku a Café Svatého Václava spolu s Ristorante italiano Buschetto na adrese Václavské náměstí 39.

Městská část Praha 1, které magistrát prostory svěřil, podle zastupitele Zábranského firmě Borský gastro zajistila pro podnikání více než přátelské podmínky. Za Café Svatého Václava, které má rozlohu 780 metrů čtverečních, společnost platí městské části ročně 2,2 milionu korun, což vychází na metr čtvereční na necelých 2 800 korun. Hlavní město přitom podle Zábranského pronajímá například restauraci na Náměstí Franze Kafky s plochou 314 metrů čtverečních za 3,6 milionu korun nebo pizzerii na Národní o rozloze 477 metrů čtverečních za 5,6 milionu korun ročně. Zábranský uvedl, že ve zbylých dvou pronajatých prostorách platí firma o něco přiměřenější ceny.

Prostory na Václavském náměstí 39 původně získala do pronájmu v roce 1994 společnost Vegaro, která obhospodařovala suterén, přízemí a zvýšené přízemí. V roce 2006 se její nástupnickou společností stala Borský gastro a Vegaro zanikla. Ve stejném roce také městská část se společností uzavřela nájem na dobu určitou do roku 2020 s přednostním právem jednat o prodloužení smlouvy bez výběrového řízení, pokud budou podmínky nájemní smlouvy ze strany nájemce řádně plněny. Borský gastro prostory podle informací Prahy 1 nechala ve výši 3,2 milionu zrekonstruovat na vlastní náklady. Městská část na žádost nájemce dobu nájmu prodloužila do roku 2030.

Málo se snaží

„Praha 1 se očividně málo snaží hledat nájemníka, který by platil za nájem více peněz. V případě takto lukrativního místa by měla dělat více než dát na dva týdny na úřední desku oznámení, že chce objekt pronajmout,“ konstatoval Zábranský. O prostory měl letos sice podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové zájem i další nájemce, ale nabídl o půl milionu korun nižší nájem. A nájmy se navíc podle mluvčí nedají tak jednodušše srovnávat. „Tento nájemce platí pravidelně nájem a dle smluv dříve podepsaných se vše řídí dle zákonných postupů,“ sdělila serveru Euro.cz. Dodala, že zhodnocení investice, kterou nájemce v daném prostoru dříve udělal, je standardní postup, o který požádal a byl mu radou schválen.

Podle místopředsedkyně představenstva Borský gastro Šárky Borské se do cen nájmu v jakékoliv lokalitě promítá mnoho různých skutečností od velikosti prostor a jejich umístění v jednotlivých podlažích, hodnotu finanční investice nezbytné k rekonstrukci prostor až po předpokládanou kvalitu služeb souvisejících s podnikatelským záměrem. „Především je však cena nájmu tvořena nabídkou a poptávkou v daném čase a místě na relevantním trhu. Všechny nájmy, které společnost Borský gastro hradí řádně a včas různým pronajímatelům, prošly tímto zásadním testem – nabídli jsme nejvyšší cenu, a to poté, co jiné subjekty měly šanci nabídnout cenu vyšší,“ sdělila serveru Euro.cz Borská.

Rittigovy procenta?

Ivo Rittig podle Pirátů figuruje ve firmě Borský gastro již od jejího počátku, původně v ní působil jako jednatel a společník. Nyní drží v ní drží pět procent akcií a 45 procent potom přes firmu Tisoni Resources se sídlem na Panamských ostrovech, která je oficiálně napsaná na Rittigovy právníky. Zbylou polovinu akcií vlastní zakladatel firmy Jiří Borský. Tak to podle Zábranského alespoň vyplývá ze zprávy o vztazích z roku 2012, přičemž pozdější zprávy firma v rozporu se zákonem nezveřejnila.

„Pan Rittig tyto spekulace nekomentuje,“ sdělila k vlastnictví Ivo Rittiga ve společnosti Borský gastro jeho advokátka Karolína Babáková, která ještě v únoru 2016 společnost Tisoni Resources zastupovala jako jednatelka.

