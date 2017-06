Magistrát připravuje dopravní portál. Spuštění plánuje v roce 2018

Praha připravuje portál, který bude sdružovat všechny dostupné informace z dopravy. Náklady na vznik portálu by měl být do pěti milionů korun. Fungovat by měl začít v roce 2018. Data z portálu budou volně přístupná. Uvedl to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).