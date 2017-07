Uber v Brně jezdit nesmí. Soud vydal další předběžné opatření

Uber v Brně dočasně přestal fungovat, i když mohl přepravní služby znovu spustit poté, co dostal rozhodnutí o zrušení zákazu Vrchním soudem v Olomouci. „My ale nejezdíme, protože je to proces, který trvá. Není to ze dne na den, že by se služba spustila,“ řekla mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Olomoucký soud opatření zrušil, ale bylo to z procesních důvodů. „Jakmile rozhodnutí budeme mít, prostudujeme si ho a učiníme další kroky. Uděláme vše pro to, abychom naše služby v Brně obnovili,“ dodala Jozová. Mluvčí krajského soudu Eva Sigmundová nechtěla výrok soudu komentovat a uvedla, že další informace podá až po doručení rozhodnutí účastníkům řízení. Na odvolání má Uber 15 dnů.

Uber spustil v Brně svoji službu UberPOP 1. února. Lidé si díky aplikaci mohli zavolat řidiče, který je odvezl na požadovanou adresu. Klient pak zaplatil za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči jezdili buď pro společnost, nebo jako živnostníci, kteří si přivydělávali jízdou ve vlastním autě. Služba je tedy alternativou taxi, klasičtí taxikáři se proti ní ohrazují. Návrh na předběžné opatření a žalobu podala společnost Lido Taxi Radio, magistrát je přidruženým účastníkem řízení.

Krajský soud v dubnu předběžným opatřením zakázal firmě služby poskytovat. Zdůvodnil to tím, že firma porušuje několik ustanovení zákona, který provoz taxi upravuje. Nelze poskytovat služby, když k tomu řidiči nemají oprávnění, auto není označené jako taxi nebo nemá taxametr. Krajský soud v květnu zamítl i návrh Uberu na zrušení předběžného opatření. Proto firma podala odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, který rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušil.

