Komentář: Kdo může za předraženou Prahu?

Možná jste o tom už taky slyšeli: Praha je drahá. Přesněji řečeno: Je hodně drahá. A nemám na mysli zrovna situaci, kdy si chcete zajít s přáteli na večeři. Mám na mysli celkový život v Praze. Jistě, mohli byste namítnout, že Praha také má nejvyšší mzdy v Česku. Jenomže to pořád není úplně to, co mám na mysli. V Praze je drahé žít, protože je v ní drahé hlavně bydlet, a to mnohem dražší, než by bylo vysvětlitelné výší pražských platů.