Jubileum otužilců. Nikodémův memoriál měl rekordní účast

Spolupořadatelem celé akce se i letos stala Městská část Praha 1 a závod se uskutečnil za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Studenější předvánoční počasí dávalo naději, že by tentokrát teplota vody ve Vltavě mohla po několika letech opět klesnout pod magickou otužileckou hranici čtyř stupňů, teplejší noc těsně před závodem ale nakonec zapříčinila, že se voda ohřála až na konečných 4,2°C. Teplota vzduchu v době měření před samotným začátkem akce byla 6,6°C.

Přesně v jedenáct hodin začal Memoriál slavnostním nástupem na severním cípu Slovanského ostrova. Ředitel soutěže Tomáš Prokop společně s vrchním rozhodčím, kterým nebyl nikdo jiný než druhý český přemožitel kanálu La Manche Jan Novák, předsedou Českého svazu plaveckých sportů Petrem Ryškou a starostou Městské části Praha 1 Oldřichem Lomeckým jako každoročně ocenili výjimečné plavecké výkony tohoto roku.

Pro pohár si za potlesku diváků letos přišly přemožitelka kanálu La Manche Nikola Hájková a první česká přemožitelka úžiny Tsugaru mezi japonskými ostrovy Honšů a Hokkaidó Abhejali Bernardová, které, s ročním zpožděním, doplnila Zdenka Krčálová, která v loňském roce zvládla během necelých dvou měsíců přeplavbu kanálu La Manche i jeho americké obdoby kanálu Catalina. Ocenění se dočkali i nejmladší a nejstarší účastník celé akce. Těmi letos byly třináctiletá belgická otužilkyně Clara Charlier a nestorka otužilců z pořádajícího klubu Božena Černá.

Po nástupu už se šlo rovnou závodit. Hlavním závodem byla trať 750 metrů, na které se letos představilo celkem 130 plavců, z toho 103 mužů a 27 žen. Pod dohledem zkušeného sboru rozhodčích, mezi kterými ani letos nechyběl člen Výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů a předseda Sekce dálkového a zimního plavání Jan Kozubek, odstartovali postupně všichni v rámci celkem pěti rozplaveb.

Hned v té první byli všichni hlavní favorité. Po startu šla do čela trojice Lenka Štěrbová, Rostislav Vítek a Petr Šlajs. Vysoké tempo nejdříve nevydržel poslední jmenovaný, který je aktuálně úřadujícím Mistrem světa v zimním plavání na trati 450 metrů, a tak do závěrečného ze dvou 375 metrů dlouhých kol obracela na čele již pouze dvojice Štěrbová – Vítek. A právě současná česká reprezentantka v dálkovém plavání a plavkyně domácího klubu Lenka Štěrbová měla více sil a přibližně v polovině závěrečného okruhu si vytvořila rozhodující náskok, který udržela až na cílovou pásku, kterou protnula v čase 8 minut a 58 sekund. Za ní v čase 9:16 finišoval vítěz mužské kategorie, bývalý český reprezentant a účastník Olympijských her v Pekingu, Rostislav Vítek z brněnského Fidesu. Třetí celkově a druhý mezi muži doplaval Petr Šlajs, další plavec domácí oddílu. Za první trojicí zuřil boj o další medaile mezi ženami. Tu stříbrnou si nakonec na své konto připsala argentinská reprezentantka v barvách pořádajícího oddílu Victoria Mori, před Magdou Okurkovou (Fides Brno), kterou na stejné pozici mezi muži napodobil její oddílový kolega Michal Slanina. Za medailisty pak úspěšně do cíle doplavali všichni startující na této nejdelší trati.

Po skončení nejdelšího závodu přišly na řadu nesoutěžní tratě 300 a 100 metrů. Na delší z nich se představilo celkem 138 plavců, kratší si pak zvolilo 98 otužilců, mezi kterými se již po několikáté objevil i herec Jiří Langmajer, který start v rámci Memoriálu opět absolvoval společně se svým otcem Jiřím Langmajerem starším.

Po odplavání všech tratí následovalo slavnostní vyhlášení nejdelšího závodu. Důstojnou kulisu pro tento akt i tentokrát poskytl Palác Žofín, konkrétně jeho Malý sál. Pro ceny si postupně přišli vítězové mužské kategorie Rostislav Vítek, Petr Šlajs a Michal Slanina a vítězky mezi ženami Lenka Štěrbová, Victoria Mori, Magda Okurková. Opět byla vyhlášena i soutěž O pohár starosty Městské části Praha 1, o jejímž výsledku rozhoduje součet výsledků tři nejlepších plavců toho kterého oddílu. Poprvé v pětileté historii této vložené soutěže zvítězil pořádající I. plavecký klub otužilců Praha (Štěrbová, Šlajs, Mori), před Fidesem Brno (Vítek, Okurková, Slanina) a Sportovním klubem Plaveckého areálu Pardubice (Nováková R., Nováková I., Kosek).

Slavnostním vyhlášením byl zakončen 70. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma, jednotliví účastníci se rozjeli do svých domovů užít si zbytek svátečního dne. K 71. ročníku se na stejném místě sejdou opět za rok 26. prosince 2017.

Dále čtěte:

Pražské hotely jsou na Silvestra skoro vyprodané

Jednou a dost. Čtyřiadvacetihodinovka se do Brna nevrátí