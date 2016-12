Jednou a dost. Čtyřiadvacetihodinovka se do Brna nevrátí

Nejdřív přišla v roce 2015 dvanáctihodinovka, letos v říjnu pak na brněnském Masarykově okruhu dokonce čtyřiadvacetihodinovka. Rostoucí obliba vytrvalostních závodů automobilů se zkrátka přelila i do Česka. Jenže tradice velmi rychle končí. V roce 2017 se čeští fanoušci nedočkají.

„Protože jsme měli tu možnost, vyměnili jsme Brno za belgický okruh ve Spa-Francorchamps,“ vysvětluje Natasha Marková, mluvčí promotérské firmy Creventic, která mezinárodní seriál 24H Series pořádá. „Pokaždé hledáme nové výzvy,“ dodala.

Přitom ještě v říjnu brněnský okruh figuroval v předběžném kalendáři Creventicu pro sezonu 2017. Na Masarykově okruhu se měl opět v říjnu jet čtyřiadvacetihodinový závod, tentokrát ale jen v okleštěné verzi pro slabší cestovní automobily. „Již v letošním roce jsme se dohodli, že příští rok by se tu jelo pouze TWC a v roce 2018 opět i GT,“ potvrzuje Michal Klouda ze společnosti Automotodrom Brno.

Čím je Spa-Francorchamps zajímavější než Brno? „Creventic se snaží do závodu zapojit co nejvíce okruhů, aby byla série pro jezdce zajímavější. Z našeho pohledu se tedy jedná o to, že Creventic měl po dvou letech v Brně zájem ukázat svůj produkt v dalším regionu,“ odpovídá Klouda.

Dlužno dodat, že už během letošní historicky první české čtyřiadvacetihodinovky se začalo mluvit o tom, jakou má tenhle podnik budoucnost. Především kvůli zabijáckému termínu v polovině října, kdy ranní teploty klesaly k nule. To potvrdilo i hromadné odhlašování týmů - původně se vytrvalostního závodu na Masarykově okruhu mělo zúčastnit více než 50 posádek z celého světa, na startovní rošt se jich ale 15. října postavila jen polovina. Několik stájí navíc raději předčasně zavřelo garáž a do cíle nedojelo.

Vedení Masarykova okruhu vidí zádrhel v tom, že Creventic nejdřív brněnský závod ohlásil jako dvanáctihodinový. K jeho prodloužení došlo až v průběhu sezony. „To už bylo dle našeho názoru pozdě. Spousta týmů má v tuto dobu rozpočet na sezonu hotový a ne každý mohl na tuto skutečnost zareagovat,“ myslí si Klouda.

I když zatím Creventic nechává rok 2018 otevřený, pravděpodobnost návratu čtyřiadvacetihodinovky na jihomoravský okruh je velmi malá. To chtě nechtě přiznává i Klouda. Hned po dojetí letošního podniku se totiž objevily stížnosti okolních obcí na hluk. Pokud tedy 24H Series v Brně zase něco někdy uspořádá, půjde s největší pravděpodobností „pouze“ o dvanáctihodinovku.

Fanoušci vytrvalostních okruhových závodů, kteří neradi cestují, tak budou mít příští rok jen jednu možnost. Automotodrom Brno v sobotu 11. června 2017 po několika letech přivítá italskou sérii Gruppo Peroni. Do tříhodinového závodu vyrazí cestovní vozy, GT speciály i několik prototypů.

