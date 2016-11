Janek Rubeš: Magistrát s taxikáři nikdy nic neudělal

Janek Rubeš je kameraman, režisér, scénárista, dokumentarista a legenda internetového videa, který začínal s virálními videi v roce 2006 pod značkou Noisebrothers. Mezi jeho nejproslavenější pořady patří Praha vs. prachy, Město podvodů nebo Peklo na talíři. V současné době pracuje na pořadu Prague Guide, což je seriál přinášející osvětu a užitečné informace turistům přijíždějícím do Prahy.

Kde se zrodil nápad věnovat se taxikářům?

Taxikáři vznikli tak, že v Praze natáčel pro National Geographic dokument Město podvodů irský reportér Conor Woodman. V Česku měl snímek premiéru 2. listopadu 2012. Po jeho odvysílání chtěla Praha podat na National Geographic žalobu a řešit věci soudní cestou. Tvrdila, že byl dokument fingovaný a sehraný a požadovala, aby National Geographic reportáž natočil znovu. Já jsem s mým kamarádem Markusem vzal kameru a natočili jsme jednotlivé situace, abychom vyzkoušeli, jestli to je pravda nebo není. V inkriminovaných bodech jsme dopadli ještě hůř než Conor Woodman, čímž jsme dokázali, že se ty podvody dějí. A najednou jsme začali narážet na fakt, že nejen, že se dějí, ale dějí se tu už 25 let a nikdo s tím nikdy nic neudělal. Hodně mě motivoval kolega v práci, který se zasmál a říkal: „pokud si myslíš, že dostaneš taxikáře ze Staromáku, tak si blázen.“ Tak jsem se do toho zakousl.

To se bavíme o roce 2013?

2013, kdy jsme začali točit seriál Praha versus prachy. Nejdřív se ale jmenoval Město podvodů?, protože ten britský dokument se jmenoval Město podvodů. My jsme udělali teda Město podvodů s otazníkem, abychom zjistili, kde je pravda a pak jsme na to navázali seriálem Praha versus prachy, což bylo asi sedm dílů jenom o taxikářích.

Zapojili jste do boje s taxikáři i nějaké oficiální instituce, třeba Magistrát hl. m. Prahy?

Zkušenost s jakoukoli institucí pro mě je vždycky složitá, protože jsou to ti byrokraté, kteří o tom chtějí hodně mluvit, ale nic moc nedělat. Kdežto nás bavilo to natáčet a zveřejňovat. Na Magistrát jsme se obrátili, ale nikdy vlastně nic neudělal. Jakékoli jeho snahy byly spíš plácnutí do vody. Stejně tak u Městské policie. Vždycky případ přehazovali jeden na druhého.

Takže nepomohl nikdo?

Nakonec jediný, kdo s tím něco udělal, byla Policie ČR. Konkrétně kriminálka, která taxikáře asi půl roku sledovala. Vlastně dělali to samé co my, sbírali svědecké výpovědi, aby bylo možné případ předat soudu.

Který se konal 1. 11. 2016. Vůbec poprvé soud vyslechl taxikáře, kteří jsou obžalovaní z předražování jízdného. Vy jste se soudu účastnil jako přihlížející. Můžete nám jeho průběh popsat?

Případ projednává Obvodní soud pro Prahu 1. Obžaloba má sto stran. Je obžalovaná partička šesti taxikářů ze Staroměstského náměstí a bývalý úředník Magistrátu hl. m. Prahy. Řidiči předražovali jízdné a to v některých případech i o 170 korun za ujetý kilometr více, než povoluje magistrát, za což jim hrozí až osmiletý trest. Bývalý úředník Magistrátu je obviněn, že za úplatek 500 - 700 korun měsíčně od každého ze 40 taxikářů posílal přesný rozpis kontrol taxi stanovišť. Oni tím pádem věděli, kdy bude kontrola. A věděli, že nemají vozit lidi pod 30 let, protože by to mohli být kontroloři. 1. listopadu u soudu vypovídali obžalovaní a při dalším líčení, které je naplánováno na 12. ledna 2017, dostanou prostor svědkové.

Je pro obžalované stanovena nějaká horní hranice trestu v případě odsouzení?

Jak jsem řekl, je obžalovaná skupina taxikářů a jeden úředník z Magistrátu. Taxikářům hrozí 2 až 8 let vězení, ale vlastně to období, kdy je Policie ČR sledovala, bylo dost krátké, asi půl rok. Každému z nich byla potřeba dokázat, že předražil jízdy o víc než 5 tisíc v součtu. Já osobně tedy doufám, že nebudou odsouzeni do vězení, protože mi přijde šílené, aby šli sedět. Myslím, že by měli dostat peněžitý trest a ty peníze by měli primárně dostat ti okradení turisté. Nebo by měli dělat veřejně prospěšné práce, třeba vozit lidi zadarmo.

Ale odsouzení by mohlo působit jako odstrašující příklad pro ostatní taxikáře, kteří teď fungují na jejich místech….

Tam zůstal zbytek té jejich skupiny. Důležité je hlavně rozklíčovat to, jak se taxikáři dostávali k rozpisu kontrol. Pokud je pravda to, co tvrdí obžaloba a informace vynášel úředník za úplatek, měl by být podle mě tvrdě potrestán, neb svým chováním sabotoval práci celého oddělení a to je dle mého názoru trestuhodné.

Ty kontroly nejsou levná věc. Je zhruba 10 výjezdových míst, na které je potřeba vždy mít 2 figuranty, na každém dojezdu musí být úředník a policista. A probíhají každý den. A pan úředník, jak tvrdí obžaloba to jednou pitomou fotkou, kterou ráno odeslal taxikářům, všechno zazdil. Práce byla zmařená. Tomu člověku by bylo dobré všechny výdaje naúčtovat, aby si uvědomil, co způsobil za škodu. Tam doufám, že pokud se prokáže jeho vina, tak potrestán bude. Ale zase myslím, že odnětí svobody je nesmysl, ale vyčíslit tu škodu a požadovat její úhradu.

Je mimo tohoto soudního procesu ještě nějaký viditelný efekt vaší reportáže?

Výsledkem je, že se na to dostatečně upozornilo a podařilo se nám jakoby posvítit na tenhle problém.

Máte informace o tom, jak to v současné době vypadá s taxislužbou na Staroměstském náměstí?

Zatím tam stále nabízí své služby zbytky z té skupiny. Taxikáři, kteří jsou obžalovaní, už nejezdí.

A za jakou cenu jezdí zbytek skupiny?

Cena je stejná. To je pořád to samé. Mám to vyzkoušené minulý týden. Aleš Ryjáček, černý mercedes, přímo před Magistrátem. Na Pražský hrad za 700 korun. Oni se fakt nebojí. Já když vidím tu obžalobu, tak si říkám, že to musí stát strašně moc peněz. Půlroční sledování policií atd. Přitom si myslím, že existují jednodušší řešení, která by mohl dělat Magistrát.

Například?

Například na Hlavním nádraží na obou stranách u východu stojí taxikáři, kteří Čecha nevezmou a jezdí za 29 Euro po úzkém centru Prahy a za 39 širším. Když vycházíte z vlaku, tak máte nad hlavou šipky taxi doleva a doprava. Všichni to vědí a ten problém má jednoduché řešení….

Prozradíte jaké?

Ty šipky prostě sundat. Sešel jsem se s pánem ze společnosti Vinci, která spravuje tyto prostory. Bavili jsme se o možnosti jim pronájem zrušit, ale on tvrdil, že na hlavním nádraží přeci musí být taxíky. Můj názor je, že za tuto cenu nemusí. Šlo by to zařídit jinak. Mohla by tam být brigádnice, která by objednávala taxi za férové ceny po telefonu přes aplikaci. Přece není možné, abychom řekli, že tam musí být taxikáři a nechat tam současné zloděje. Na Hlavním nádraží je to fakt špatné a to řešení je opravdu natolik jednoduché. Otočit šipky dopředu, kde má stanoviště Modrý anděl, který nám ve všech jízdách vyšel v pořádku.

Jaký je váš názor na stále vyhledávanější taxislužbu Uber? A jak se s ní sžívají zdejší taxikáři?

Je to samozřejmě tenký led a Uber taxikářům vadí. Pro mě osobně je Uber jako email versus pošta. Je to evoluce, která musela přijít. Ten stav zdejší taxislužby tomu dal prostor, protože kdyby taxislužba fungovala skvěle a neměla žádné vady na kráse, tak by ani Uber asi nemohl vzniknout. Ale Uber v současné chvíli nesplňuje strašně moc legislativních náležitostí, například řidiči nemají taxametr, nemají svítilnu, nemají zkoušky, …atd.

No ale přesto expandují….

Jasně. Je to asi největší přepravce na světě. Uber má větší hodnotu než Delta Airlines. Ale nejsou to jen Uber. U nás je to i společnost Liftago. Hlavním důvodem je, že cestování s nimi je nejpohodlnější a nejrychlejší. Do budoucna se určitě musí narovnat podmínky. Nemůže tady být stav, kdy jeden taxikář musí mít zkoušky, taxametr, svítilnu a druhý taxikář to mít nemusí. Samozřejmě současní taxikáři si představují narovnání tak, že Uber musí mít zkoušky, svítilnu a taxametr. Já si myslím, že by se měl najít střed.

Který by konkrétně vypadal jak?

Určitě je přežitek svítilna. Když si dneska zavoláte taxi, tak vám neřeknou, bude tam stát taxi, protože jich na ulici může stát řada dalších. Dozvíte se, že přijede červená Octavia. Stejně tak zbytečný je taxametr, protože když jedete s Uberem, tak celou cestu kontroluje GPS ve vašem telefonu a v telefonu řidiče. V okamžiku, kdy z auta vystoupíte, tak vám přijde emailem mapa, kudy jste jeli. V případě, že se liší od skutečnosti, lze s ní jedním kliknutím nesouhlasit. Zkoušky z místopisu jsou v době, kdy má každý GPS taky zbytečné. Je samozřejmě příjemnější jet s řidičem, který dané místo zná a přesně ví, kterou uličkou se vydat. Ale u profesionálních taxikářů tato znalost také může chybět a nikdo vám nezaručí, jestli je daný taxikář znalec Prahy. Dalším bodem je licence a já vlastně nevím, jestli je potřeba, aby měli taxikáři licenci. Taxikáři argumentují, že řidič je díky licenci prověřený, ale s tím já nesouhlasím. Podle mě jsou řidiči v Uberu rozhodně prověřenější než někteří taxikáři v centru Prahy.

Jak Uber prověřuje řidiče vzhledem k tomu, že u nich může řídit skoro každý, kdo má řidičský průkaz a auto?

Ano. Může tam řídit každý, ale je tam okamžitá kontrola a následné hodnocení přepravovaných lidí. Já už bych si dneska do taxíku na ulici nesedl. Je to možná podobné tomu, že bych nešel na blind do neznámé restaurace. Vždycky se zeptáte aspoň kamaráda, nebo se podíváte na hodnocení na webu. A stejně tak pro mě fungují tyto aplikace, kde jsou řidiči prověření. Navíc aplikace Uber je skvělá v tom, že funguje po celém světě, takže když přijedu do Mnichova, do Paříže, do Londýna nebo do New Yorku, tak si prostě vytáhnu tu samou aplikaci.

Mají taxikáři v Praze nějaké své webové stránky? Snaží se Uberu konkurovat touto cestou?

Oni v tomhle nejsou jednotní. Samozřejmě jednotlivé společnosti mají jednotné dispečinky, kde určitou kontrolu máte. Ta ale není u taxikáře na ulici. Tam ani být nemůže. Je to anonymní z obou stran. On neví, koho veze, vy nevíte, kdo vás veze. Pak je ještě sjednocující prvek Asociace taxikářské služby, ve které ale také nejsou všichni. Je jich tam zhruba tisíc z pěti tisíc taxikářů.

Jak za celou dobu reportáže probíhal váš kontakt s taxikáři? Setkal jste se s vyhrožováním, fyzickým násilím.

Výhružky byly primárně verbální a většina z nich je zachycena v reportáži. Třeba pasáž, kdy mi taxikář vyhrožuje, že nebudu chodit, že je to moje poslední video. Dále jsou výhružky, kdy vám lidi volají podporu a zároveň varování, že nevím, do čeho šlapu. To byly výhružky ze strany těch podvodníků, které jsem natáčel. Od taxikářů, se kterými mluvím, když s nimi jedu, se dozvídám, že je to tak půl na půl. Některý to štve, protože mají pocit, že jsou všichni házeni do jednoho pytle. Můj pocit je, že většina oceňuje, když se někdo tomuto problému věnuje. A doufá, že se jejich řemeslo očistí od těch zlodějů. A pak jsou samozřejmě i ti, kterým je to úplně jedno.

A vy sám jste byl obětí nějakého fyzického útoku?

Údajně mi někdo chtěl zlomit ruku za 50 tisíc, tak jsem řekl, že mu dám 100 tisíc, když mi jí nezlomí….. Jinak jediný dokonaný fyzický útok byl, když mě naštvaný taxikář na Staroměstském náměstí polil kolou, ale to jednal v čistém afektu. Myslel si, že ho provokuji. Jednou mě taxikář vytáhl z auta a otřel si mnou kapotu.

Takže strach asi nemáte?

Ne, to nemám. Ale teď mi nějaká paní před směnárnou říkala, že jsem se úplně zbláznil, že nevím, co se mi může stát. Že mě tady zabijí,….. Tak to jsem si říkal, že je divné, že o tom takhle lidé vůbec uvažují. Že by ten strach měl člověku bránit se ozvat. Přece žijeme v centru Evropy, nějakým způsobem svobodně a demokraticky a je rok 2016. Říkám si, že to by byli blázni, kdyby mi chtěli fyzicky ublížit.

Trochu odbočíme k vašemu novému projektu Prague Guide a zvlášť k velmi zajímavému dílu o pražských směnárnách a jejich kursech. Jak tento nápad vznikl?

Díly se směnárnou vznikly obdobně jako taxikáři, tato směnárna stojí na svém místě 25 let, z mého pohledu má lichvářský kurs 15 korun za euro a nikdo naše prosby nevyslyšel. Magistrát, Městská policie, Policie ČR, tak jsem si řekl, že se tam prostě postavíme a budeme to sami uvádět na pravou míru. To byl můj nápad, protože jsem si uvědomil, že mě to štve. Mimochodem magistrát se k našemu počínání vyjádřil tak, že jej podporuje a policisté i strážnici nám poděkovali za to co děláme.

A jednalo se pouze o tuto jednu směnárnu?

Ne, je jich víc, ale první akce probíhala u téhle směnárny. Pak jsme to zopakovali minulý týden u další směnárny, protože jsou ještě směnárny, které mají 28% poplatek. A my jsme v podstatě nedělali nic jiného, než že jsme turistům řekli, co na ně v té směnárně čeká. Samozřejmě ti směnárníci jsou vytočení, ale já jim vysvětluji, že my opravdu jediné, co děláme je, že to, co oni mají na ceduli napsané, turistům řekneme. Nic jiného.

A ti směnárníci s vámi komunikovali?

Jasně. Nejprve poslali nějakou ochranku, ale té jsem vysvětlil, že na veřejném prostoru stát můžu. Volali Městskou policii, která řekla, že nic protiprávního neděláme. Pak zavolali Policii ČR, která také řekla, že nic protiprávního neděláme. Pak ještě přišli lidé z CzechTourismu a společně s policií se vyjádřili, že je skvělé, že se tímto problémem konečně někdo zabývá. A my jsme to vydrželi celý den. Načež nám přišel dopis od jejich právníka, že nám hrozí dva roky vězení, který jsem předal našemu právnímu oddělení. Myslím si, že děláme přesně to, co oni. Balancujeme na hraně zákona.

Víte, komu ta konkrétní směnárna patří?

Myslím, že majitelé jsou nějací Britové, ale to je mi vcelku jedno. Jsou to velcí zbabělci, protože nikdy nepřišli ven nám čelit. Jsou to srabi, kteří nemají ty koule přijít za dvěma kluky s letáčky. A co mě na tom nejvíc baví je, že tento multimilionový byznys v Praze, kde je milion kontrolních mechanismů počínaje Magistrátem, Městskou policií a Policií ČR rozsekají dva kluci s kamerou a s letáčkem. To je prostě skvělý. A vlastně tady jenom stojíme a říkáme turistům, že tam je euro za 15 korun. Nic víc, nic míň.

Ale k trvalé nápravě toho stavu byste tam asi museli stát každý den….

A o tom reálně uvažuji. Potřebuji jen vymyslet nějaký systém, protože když tam budu stát každý den měsíc, tak to budou moct zavřít. Pak mě asi budou žalovat, že jsem jim zničil byznys, ale opak je pravdou. Já bych ten jejich byznys naopak propagoval. Je to taková vtipná studená válka. A směnárníci na nás vysílají ochranku, která s námi často sympatizuje.

Problémem je asi fakt, že z legislativního pohledu je jejich podnikání v pořádku….

No právě. Je to v naprostém pořádku, oni nic neporušují. Je to zákon nabídky a poptávky. Ale kdyby opravdu každý turista, který si tam mění peníze, věděl, v jakém kursu si je mění, tak by obchod zašel.

Ale tuhle informaci mají turisté v každé směnárně napsanou….

Mají, ale oni si ji nepřečtou. Nejvyšší forma života je člověk, nejnižší forma života je turista. Bohužel to tak je. A já si nemyslím, že máme právo trestat lidi jenom za to, že jsou hloupí. Navíc jsem se i ve směnárnách setkal s prohlášením, že i turisty rozlišují a neokradou každého. Ale celkově vzato je to vození se po slabších. Dneska je populární zastávat se dětí, starých nebo nemocných lidí. Ale zastávat se turistů moc neletí. Nikdo k nim nemáme příliš hezký vztah, většinou to jsou hlučné skupiny.

Ale na druhou stranu je všichni potřebujeme….

To je pravda a najednou, když já se jich zastávám, tak všude slyším argument, že jsou hloupí, tak ať trpí. A s tím já nesouhlasím a bránit je budu dál. Myslím si, že by měli být okradeni legálně. To znamená, že by měli být okradeni zážitky a své peníze tady nechat s radostí. Zatím stále platí, že když přijdete se 100 euro do směnárny na Staroměstském náměstí, tak dostanete 1500 korun. Přejdete náměstí na druhou stranu a můžete se taxíkem svézt na Anděl. Nejdražší cesta, kterou máme zmapovanou byla ze Staroměstského náměstí na Anděl za 1300 korun.

Jaká další témata plánujete otevřít?

Bude to jednoznačně snaha o rozbití pražského turistického ghetta, které jsme si v centru vytvořili. Vztyčil se tu neviditelný plot. Obyvatel Prahy si těžko zajde v Karlově ulici na kafe. Byla by potřeba turistický ruch trochu rozmělnit, aby se turisté dostali i do jiných částí Prahy a naopak centrum bylo k žití pro obyvatele Prahy. Nehnat turisty jen na Pražský hrad, ale ukázat jim i Vyšehrad. Tak o to se momentálně pokouším s Prague Guidem.