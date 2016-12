Florentinum definitivně převzali Číňané, zaplatili plnou kupní cenu

„Florentinum je vynikající obchodní příležitostí v oblasti realit. Jeho areál chceme dále rozvíjet a vytvářet co nejlepší podmínky jak pro vlastní zázemí CEFC, která v České republice buduje svou evropskou centrálu, tak pro všechny jeho nájemce,“ uvedla výkonná viceprezidentka CEFC Group Marcela Hrdá. Nájemníků je v plně obsazené budově sedm desítek, všichni mají uzavřeny dlouhodobé pronájmy. Patří mezi ně například Penta, Bank of China, EY, Veolia, HSBC Bank, Fortuna či Hospodářská komora ČR.

Florentinum je moderní administrativní palác s obchodní pasáží, nádvořím a zahradou. Do provozu bylo uvedeno koncem roku 2013, celková investice se pohybovala v přepočtu kolem 5,5 miliardy korun. V těsné blízkosti Florentina, v místě současného brownfieldu u Masarykova nádraží, plánovala Penta oživit dnešní zapomenuté území moderními administrativními budovami s obchody a restauracemi, ale také parkem, podle projektu architektky Zahy Hadidové.

CEFC China, největší soukromá společnost v Šanghaji, se rozhodla expandovat do Evropy a Českou republiku si vybrala jako hlavní sídlo svých evropských aktivit. Od loňského září v Česku kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, strojírenské společnosti ŽĎAS, leteckého přepravce Travel Service, společnosti Pivovary Lobkowicz Group, dále do mediální skupiny Médea Group a vydavatelského domu Empresa Media a Televizní skupiny Barrandov.

Společnost je strategickým partnerem v investici do internetové cestovní agentury Invia.cz. CEFC je dále majitelem pětihvězdičkových pražských hotelů Mandarin Oriental Prague a Le Palais Art Hotel Prague a také historické budovy bývalé Živnobanky v centru Prahy. Je rovněž majoritním vlastníkem fotbalového klubu SK Slavia Praha.

