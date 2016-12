Designsupermarket láká na šperky, oblečení i hračky. Už podesáté

V prostorách Kafkova domu se dá snadno ztratit, je členitý, zkroucený, průchozí i se slepými uličkami, co se ale minout nedá, je všudypřítomný design. Jedna místnost ukazuje pestrobarevné polštářky, lampy s dětskými motivy a hodiny, jiná kožené náramky. Precizně provedené dřevěné hračky jsou na stole vyskládané vedle nedaleko vystavených pestrobarevných hrníčků a jemně broušených pozlacených a postříbřených šperků.

„Vystavuji tady už popáté. Lidé mohou vidět průřez mými kolekcemi až po tu poslední se jménem Last Drop,“ sdělila šperkařka Janja Prokić. Mezi desítkami jiných podobných akcí je podle ní Designsupermarket výjimečný skladbou kvalitních tvůrců. „Baví mě lidé, co akci pořádají i ti, co ji navštěvují,“ směje se sympatická šperkařka.

Designsupermarket obrazem:

Designsupermarket ukáže během čtyř dnů od čtvrtka 8. prosince do neděle 11. prosince tvorbu devadesátky českých i zahraničních tvůrců. Výrobky řady z nich je možné na akci i přímo koupit. „Pokud bych měla vyzdvihnout jednu konkrétní věc z letošního programu, je jí unikátní výstava izraelského šperku absolventů ateliéru šperku na univerzitě Shenkar – Engineering. Design. Art. v Tel Avivu pod vedením profesora Sharona Kerena, který se naším váženým hostem a bude v rámci doprovodného programu také přednášet,“ zmínila Darina Zavadilová. Organizátoři podle ní letos vybírali z dvou stovek zaslaných přihlášek.

„Designsupermarket zraje a s ním dozrávají i jeho designéři. Je skvělé sledovat, kde jsou dnes značky, které s námi před 10 lety začínaly, a zároveň jak inspirují a motivují současné začínající autory,“ dodala Zavadilová. Vedle zavedených značek, jako je Buffet Clothing, Zorya, Leeda nebo Durch Duo se představí téměř dvacet zcela nových projektů, například typografka Petra Dočekalová se svým písmomalířským projektem, která návštěvníkům na počkání vyrobí ručně psaný plakát, ceduli nebo popisky na dárky.

Designérky My Dvě ukáží dřevěné hračky. „Objekty na pomezí hraček a uměleckých artefaktů s tématikou vodní říše uvede projekt Lupus in Fabula,“ uvedla Zavadilová. V rámci prezentace produktového designu se již podruhé představí studio Durch Duo, které ukazuje kolekci ručně šitých vlněných koberců Pastva, které letos vyrábí již z vlny z vlastního chovu a kolekci rozšiřuje i o dětské motivy.

Z oblasti šperku se vedle stálic české scény jako je Zorya, Janja Prokić, Eva Růžičková, Nastassia Aleinikava, Kristýna Malovaná nebo Unosto, představí i několik zcela nových značek a jmen. „Například Jana Voňková. Minimalistické šperky ze stabilizovaného dřeva představí pod značkou Less}More designérky Markéta Šumová a Adéla Wiesenbergová,“ zmínila kurátorka Tereza Vernerová Volná. Módní kolekce uvedou například Sisterconspiracy či Leeda Imreczeova nebo slovenští Buffet Clothing.

