Zuckerberg popírá své politická ambice. Prezidentem být nechci, vzkazuje

Zuckerbergovou tradicí posledních let je veřejné oznamování svých předsevzetí. Letos se zavázal k tomu, že na konci roku chce mít objeté Spojené státy. Některé z nich už během let navštívil, letos by měl stihnout zbylých třicet.

Úmysl šéfa Facebooku ihned vyvolal spekulace, že už si buduje pozici pro své budoucí politické aktivity. Někteří dokonce tvrdili, že bude mířit úplně nejvýš - až na post hlavy státu.

Takové úvahy však Zuckerberg odmítá. Na dotaz serveru BuzzFeed, který se nedávno dostal do centra zájmu, když informoval o údajném kompromitujícím materiálu na Donalda Trumpa, odpověděl prostě: „Ne“. Zároveň dodal, že veškerou pozornost dělí mezi Facebook a také mezi svou charitativní organizaci, kterou provozuje společně s manželkou Priscillou Chanovou.

Zuckerbergovu strohou odpověď ještě rozvinul údajný zdroj z jeho blízkého okolí. „Na tom, že by chtěl někam kandidovat, není nic pravdivého. Mám to od samotného Marka. Pro něj je Facebook globální komunita, která sama o sobě hraje obrovskou roli v životech miliard lidí a v důležitých tématech,“ tvrdí nejmenovaný zdroj, který ale zároveň dodává, že by Zuckerberg někdy v budoucnu mohl chtít hrát v politice větší roli. Podle něj ale nikdy neopustí Facebook.

Nejnovější politickou aktivitou dvaatřicetiletého miliardáře je kritika současného prezidenta USA Donalda Trumpa, konkrétně jeho exekutivního příkazu, který dočasně zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Zuckerberg si myslí, že by měly Spojené státy zůstat otevřené uprchlíkům a lidem, kteří potřebují pomoc. Zároveň připomněl, že USA jsou státem imigrantů.

