Ukradená virtuální realita? Zuckerberg půjde před soud

K soudu v pondělí zamířil více než dva roky trvající spor mezi videoherní společností Zenimax a firmou Oculus VR, popřípadě Facebookem, do jehož portfolia startup na virtuální realitu od roku 2014 patří.

Podle Zenimaxu je helma pro virtuální realitu založena na ukradené technologii a za to nyní žádá dvě miliardy dolarů (stejnou částku, kterou dal do akvizice Oculus VR Facebook). Technologii měl ze Zenimaxu vynést bývalý zaměstnanec a jeden ze zakladatelů Id Software John Carmack, legenda mezi fanoušky počítačových her, která stojí za vznikem hry Doom, první střílečky plně využívající pohybu ve trojrozměrném prostoru.

Podle Zenimaxu měl Carmack mezi lety 2011 a 2012 pracovat na vývoji a výzkumu virtuální reality ještě coby jeho zaměstnanec. K práci měl využívat technické zázemí firmy. Zakladatel Oculus VR Palmer Luckey měl dokonce Carmackovi propůjčit tehdejší prototyp headsetu Oculus Rift, který měl Carmack a další zaměstnanci Zenimaxu vylepšit za využití zdrojů firmy. A to by samozřejmě v případě, že se nyní Oculus VR chlubí tak trochu cizím peřím a připravuje se na tučné zisky, mohl být z právního hlediska problém.

V létě roku 2013 Carmackův kontrakt se Zenimaxem vypršel a v srpnu se pak známý vývojář přesunul na post šéfa technologií v Oculus. Jak tvrdí Zenimax právě tehdy měl Carmack, než firmu definitivně opustil, nakopírovat ilegálně tisíce dokumentů, které obsahovaly intelektuální vlastnictví společnosti týkající se virtuální reality. Ty si měl následně na USB odnést na své nové pracoviště.

Soud, který je vyvrcholením celého sporu, by měl objasnit, za jakých podmínek Facebook Oculus získal, a zároveň prošetřit i další podrobnosti ohledně zrodu sporného headsetu. V soudní síni by se podle všeho již dnes měl objevit i zakladatel Facebooku a nekorunovaný král sociálních sítí Mark Zuckerberg.

