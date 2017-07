Zrušení Obamacare nevyšlo ani napotřetí. Trumpovi se postavil i McCain

„Tři republikáni a 48 demokratů nechalo americký lid na holičkách. Jak jsem říkal od začátku, nechme reformu Obamacare, ať se sama zhroutí, pak se dohodněme. Sledujte!“ napsal Trump na twitter. Přitom tento týden prezident označil McCaina za skutečného amerického hrdinu, neboť i přes svou nemoc přijel do Washingtonu a pomohl prosadit procedurální debatu, která umožnila republikánům hlasování o zrušení Obamacare.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!