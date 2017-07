AP: Zrušení Obamacare prospěje mladým a zdravým, poškodí nemocné

Republikánský plán na reformu zdravotního pojištění a nahrazení Obamacare by byl výhodný pro mladé a zdravé Američany, chudé a nemocné by poškodil. Napsala to dnes agentura AP. Mladým příslušníkům střední vrstvy by podle ní nabídl víc pojistných možností, lidé s nižšími příjmy by ale na zdravotní pojištění nemuseli dosáhnout.