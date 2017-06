Zimola zůstává mimo hru. Předsednictvo ČSSD potvrdilo volební lídry

Úzké vedení sociální demokracie se dnes ráno sešlo v sídle strany. Kromě potvrzení volebních lídrů v krajích se podle Chovance jednalo také o možnosti změny kandidátek včetně jihočeské, z níž vedení strany vyškrtlo někdejšího hejtmana Jiřího Zimolu. „Byla debata, hlasovala se znovu o revokaci toho usnesení a zůstalo to původní. To znamená, je to schváleno tak, jak to bylo předtím,“ uvedl Chovanec.

Hlavním volebním lídrem se má stát ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který má ve funkci nahradit premiéra Bohuslava Sobotku. Toto rozhodnutí ještě musí potvrdit dopolední programová konference ČSSD. Očekává se, že schválení Zaorálka bude pouze formalitou.

Podle Chovance vedení strany diskutovalo také o výrocích Štěcha. „Debatovali jsme o tom, to není politika sociální demokracie. Milan Štěch vyjádřil svůj osobní názor,“ řekl Chovanec.

Na zasedání dorazil i bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který byl vedením strany vyškrtnut z kandidátky, ale o jehož návrat usiluje domovská organizace sociální demokracie. Zimola stále figuruje mezi 33 členy předsednictva s hlasem rozhodujícím.

Kromě změny hlavního lídra má dnešní programová konference ČSSD schválit také volební program má poté dopoledne potvrdit ještě programová konference ČSSD. Zaorálek by měl dnes ve zhruba půlhodinovém projevu shrnout programové teze ČSSD a oslovit voliče. S projevy vystoupí i Sobotka a Chovanec, který je od čtvrtka jako statutární místopředseda úřadujícím šéfem ČSSD.

