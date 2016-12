Zemřel slavný astronaut Glenn. Jako první Američan obletěl Zemi

Ve věku 95 let zemřel astronaut John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli. Oznámil to guvernér amerického státu Ohio John Kasich, za který byl Glenn v minulosti rovněž dlouholetým členem Senátu USA. Glenn byl posledním žijícím členem skupiny sedmi pilotů, vybraných k tomu, aby se stali prvními astronauty. Do vesmíru znovu letěl ve svých 77 letech jako nejstarší astronaut.