Zemřel revolucionář a bývalý kubánský vůdce Fidel Castro

Zatímco obyvatelé kubánského hlavního města na zprávu o smrti Fidela Castra reagují se smutkem, v americkém Miami - domově početné kubánské exulantské komunity - začal dav mávající kubánskými vlajkami tančit, jásat a bušit do pánví a kastrolů.



„Jsem z toho hodně rozrušená. Bez ohledu na cokoli byl veřejnou osobností, kterou celý svět respektoval a miloval,“ citoval Reuters studentku z Havany Sariel Valdespinová. „Je to tragédie,“ řekla agentuře AP 22letá havanská zdravotní sestra Dayan Montalvová. „Všichni jsme s ním vyrůstali. Ta zpráva, kterou jsme se právě dozvěděli, mě opravdu ranila.“



Diametrálně odlišná nálada zavládla v nejsilnější baště kubánských emigrantů v Miami, kde podle informací zpravodajského serveru BBC News mnozí lidé začali slavit a odpalovat zábavní pyrotechniku.



Kubánci v Miami se scházejí v restauracích a na mnoha veřejných místech, sdělil BBC Luis Luis Fajardo z Miami. „Valná většina americké kubánské komunity je velmi ostře vyhraněná proti Fidelovi i Raúlovi Castrovým. Když se v 90. letech minulého století zhroutil Sovětský svaz, zažívali Kubánci obrovské těžkosti. Mnoho lidí teď říká, že když je Fidel Castro mrtvý, mohla by Kuba zažít změny, po jakých volali,“ dodal.